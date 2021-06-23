Олімпіада в Токіо буде безалкогольною
Олімпіада - для тверезих / AP
На офіційних локаціях цьогорічної Олімпіади у Токіо буде заборонено продавати й вживати спиртні напої.
Про це заявила президент Токіо-2020 Сейко Хашімото.
За словами Хашімото, це рішення про те, що спиртні напої будуть заборонені під час Олімпіади, ухвалене задля безпеки Ігор.
Спонсор Олімпіади в Токіо броварня “Асахі” погодилася із рішенням організаторів.
Олімпіада в Токіо пройде з 23 липня по 8 серпня 2021 року, а Паралімпійські Ігри - з 24 серпня по 5 вересня.
Ігри мали відбутися 2020 року, але їх перенесли на рік через пандемію коронавірусу. Через це організатори втратили великі гроші, але все одно вирішила провести Олімпіаду у 2021, але з великими обмеженнями.
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