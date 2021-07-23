Олімпіада стартувала! Вихід збірної України ВІДЕО

Героям слава! / фото REUTERS

У Токіо відбулася церемонія відкриття Олімпійських ігор. Старт Олімпіаді був офіційно даний 23 липня.

На парад країн-учасниць вийшло 206 команд-учасниць, в тому числі і українська збірна.

Прапор України несли ветерани української збірної: олімпійська чемпіонка зі стрільби Олена Костевич та шпажист Богдан Нікішин.

Вихід збірної України:

На церемонію вийшли не всі українські атлети - багато хто готується до змагань, які пройдуть 24 липня.

Прикметно, що на російському телебаченні у момент виходу українців місцеві пропагандисти влупили рекламу. Самі з росіяни прибули на Олімпіаду без гімна та прапора - таке покарання їм було призначено за порушення спортивних принципів та вживання допінгу.

Сама церемонія проходила без глядачів через ковідні обмеження; також вона почалася з хвилини мовчання в пам'ять про жертв коронавірусу.

Напередодні на сайті Олімпіади помітили демарш - на мапі України чомусь було відділено Крим - організатори вибачились за скоєне та одразу виправили помилку провайдера. Нині Крим повернули України, чим викликали істерику в керівництва держави-агресора.