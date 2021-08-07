Олімпіада 2020: Збірна України бере бронзу в артистичному плаванні

Україна завоювала другу бронзу Олімпіади в артистичному плаванні / НОК України

7 серпня на Олімпійських Іграх в Токіо закінчилися змагання з командного артистичного плавання. Збірна України за підсумками двох днів виступів завоювала бронзову нагороду.

Україну представляли Влада і Марина Алексєєви, Марта Федіна, Катерина Резник, Анастасія Савчук, Аліна Шинкаренко, Ксенія Сидоренко та Єлизавета Яхно.

У технічній програмі 6 серпня українки показали третій результат (94,2685), а у вільній програмі також стали третіми - 96,0333.

Загальний результат українських синхроністок - 190,3018. У боротьбі за бронзу вони випередили Японію (188,3106).

Золоті медалі виграла команда ОКР, а срібло - у представниць Китаю.

Для України це вже 11-та бронза в Токіо і 17-та медаль всього.

Раніше українки Марта Федіна та Настя Савчук виграли бронзу в артистичному плаванні в дуеті.