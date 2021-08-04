Олімпіада 2020: Українки Марта Федина та Анастасія Савчук здобули історичну бронзу

Історичний успіх України / НОК

Середа 4 серпня тішить українців великими перемогами на Олімпіаді - після історичного успіху Жана Беленюка, який приніс країні першу медаль Токіо, та срібної медаль Парвіса Насібова слова взяли жінки.

Український дует у складі Марти Федини та Анастасії Савчук здобув бронзу у артистичному плаванні.

Це історична нагорода для України, адже це перша Олімпійська нагорода у цьому виді для нашох держави.

Напередодні Федіна та Савчук у кваліфікації показали третій результат за підсумками двох програм. Сьогодні українки за довільну програму отримали 95,6000 бали і захистили бронзу від зазіхань дуету з Японії.

Олімпійськими чемпіонками серед дуетів стали представниці ОКР Світлана Колесніченко і Світлана Ромашина. Срібло у китаянок Сюечень Хуан і Веньянь Сунь.