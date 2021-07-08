Володимир Зеленський Карантин в Україні Евро 2020 Війна на Донбасі Досьє

Олімпіада-2020 в Токіо пройде без глядачів

18:20
Олімпіада 2020 буде дуже дивною - фото 1
Олімпіада 2020 буде дуже дивною

Багатостраждальні змагання літніх Олімпійських ігор-2020 в Токіо у столиці та сусідніх префектурах Тіба, Канагава і Сайтама пройдуть без глядачів.

Так вирішили прийняли 8 липня під час онлайн-зустрічі оргкомітету Олімпіади-2020, представників Міжнародного олімпійського комітету та міської влади Токіо, повідомляє Kyodo.

Прем'єр-міністр Японії Йосіхіде Суга сьогодні оголосив про введення в Токіо режиму надзвичайної ситуації через зростання випадків зараження COVID-19.

Раніше стало відомо, що церемонії відкриття і закриття Ігор також пройдуть без глядачів, але туди допустять VIP-гостей.

Режим надзвичайної ситуації триватиме до 22 серпня 2021 року.

Олімпіада в Токіо мала пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року. Через пандемію змагання перенесли на рік і тепер вони відбудуться з 23 липня по 8 серпня.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Олимпиада 2020 Япония Пандемия коронавируса Новини Спорт
Укрінформ
Другое на тему
Поворотний момент для трьох народів - фото 1
Місце злочину – Полтава. Як і чому Україна програла у війні Швеції та Росії
14:39
Італія святкує - фото 1
Збірна Італія обіграла Іспанію та вийшла в фінал Євро 2020
Вчера, 07:17
Вакцина Janssen - вже в Україні - фото 1
В Україні зареєстрували нову вакцину від COVID-19
05 июля, 16:16
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Поворотний момент для трьох народів - фото 1
Місце злочину – Полтава. Як і чому Україна програла у війні Швеції та Росії
14:39
Кейн шокує українців - фото 1
Казці кінець: Україна їде з Євро 2020
03 июля, 23:50
Танки Вермахту на вулицях Львова - фото 1
Перший день війни: Коли Друга світова прийшла до України
22 июня, 09:30