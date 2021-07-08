Олімпіада-2020 в Токіо пройде без глядачів

Олімпіада 2020 буде дуже дивною

Багатостраждальні змагання літніх Олімпійських ігор-2020 в Токіо у столиці та сусідніх префектурах Тіба, Канагава і Сайтама пройдуть без глядачів.

Так вирішили прийняли 8 липня під час онлайн-зустрічі оргкомітету Олімпіади-2020, представників Міжнародного олімпійського комітету та міської влади Токіо, повідомляє Kyodo.

Прем'єр-міністр Японії Йосіхіде Суга сьогодні оголосив про введення в Токіо режиму надзвичайної ситуації через зростання випадків зараження COVID-19.

Раніше стало відомо, що церемонії відкриття і закриття Ігор також пройдуть без глядачів, але туди допустять VIP-гостей.

Режим надзвичайної ситуації триватиме до 22 серпня 2021 року.

Олімпіада в Токіо мала пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року. Через пандемію змагання перенесли на рік і тепер вони відбудуться з 23 липня по 8 серпня.