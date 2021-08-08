Олімпіада 2020: Олена Старікова бере срібло на велотреці
В останній день Олімпіади українська спортсменка Олена Старікова стала срібною призеркою Ігор 2020 у дисципліні спринт (велотрек).
У фінальному заїзді львів'янка поступилась представниці Канади Келсі Мітчел.
Рахунок заїзду 2-0 на користь дівчини із країни "кленового листка".
Зазначимо, що Олена Старікова є срібною призеркою чемпіонату світу та Європейських ігор 2019 року в гіті на 500 метрів, золотою призеркою чемпіонату Європи 2020 в кейрині, багаторазовою срібною та бронзовою призеркою чемпіонатів Європи.
На Олімпіаді 2020 в Токіо українка посіла 4 позицію в дисципліні кейрін.
Ця нагорода стала 19-ю для української команди на Олімпійських іграх 2020 (1 золота, 6 срібних та 12 бронзових). Такий доробок збірної за 2 тижні Олімпіади.
У загальному медальному заліку ми посідаємо 44 позицію і 16 місце за загальною кількістю нагород (всього 206 країн-учасниць).