Олімпіада 2020: Олена Старікова бере срібло на велотреці

Олена Старікова / НОК

В останній день Олімпіади українська спортсменка Олена Старікова стала срібною призеркою Ігор 2020 у дисципліні спринт (велотрек).

У фінальному заїзді львів'янка поступилась представниці Канади Келсі Мітчел.

Рахунок заїзду 2-0 на користь дівчини із країни "кленового листка".

Зазначимо, що Олена Старікова є срібною призеркою чемпіонату світу та Європейських ігор 2019 року в гіті на 500 метрів, золотою призеркою чемпіонату Європи 2020 в кейрині, багаторазовою срібною та бронзовою призеркою чемпіонатів Європи.

На Олімпіаді 2020 в Токіо українка посіла 4 позицію в дисципліні кейрін.

Ця нагорода стала 19-ю для української команди на Олімпійських іграх 2020 (1 золота, 6 срібних та 12 бронзових). Такий доробок збірної за 2 тижні Олімпіади.

У загальному медальному заліку ми посідаємо 44 позицію і 16 місце за загальною кількістю нагород (всього 206 країн-учасниць).