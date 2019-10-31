Олигархи обеднели: как выглядит рейтинг самых богатых украинцев

Ахметов обеднел на 21% состояния

Общее официальное состояние крупнейших бизнесменов Украины за 2019-й год неуклонно уменьшалось. Сейчас олигархи владеют предприятиями, недвижимостью и прочим имуществом на сумму, равную 23% ВВП страны.

Об этом свидетельствует рейтинг ста самых богатых украинцев, составленный журналистами "Нового времени" и работниками инвесткомпании Dragon Capital.

Тройка лидеров по богатствам ожидаемо не изменилась - Ринат Ахметов, Виктор Пинчук и Вадим Новинский. В общей сложности пять самых обеспеченных олигархов за год потеряли 3,8 миллиарда долларов. Самые большие убытки понес именно донецкий предприниматель, состояние которого оценили в 9,629 миллиарда долларов (на 21% меньше, чем в 2018-м).

"Просел" на 14% и Виктор Пинчук - у него 2,310 млрд. Сепар Новинский же не сумел молитвой остановить отток не православных долларов и обеднел почти на четверть капитала. Его богатства оценили в $1,767 миллиарда.

В пятерке же лидеров произошли изменения. Игорь Коломойский сумел официально потерять меньше, чем Геннадий Боголюбов. С показателем минус 8% против минус 16 днепровский олигарх и совледелец "плюсов" оказался на четвертом месте с 1,480 млрд долларов. У его компаньона насчитали 1,376 миллиарда.

Впрочем, нет никаких сомнений, что эпоха бедности Коломойского подходит к концу, поскольку он с момента начала правления Зеленского постоянно выбивает себе офигенские преференции.

Пятый президент Украины Петр Порошенко наоборот усилил свои доходы на 16%, но продвинуться в рейтинге не сумел. Седьмое место занимают ватные рыги Александр и Галина Гереги, а чуть ниже них находится опальный Дмитрий Фирташ.

Мажоритарный акционер Ferrexpo Константин Жеваго занял девятую позицию рейтинга, а закрывает десятку самых богатых Николай Злочевский с его Burisma Group.