Друг Путина в обход санкций добывает в Украине сырье для российской оборонки (ВИДЕО)

Дерипаска разрабатывает украинские месторождения для войск оккупантов / Схеми

Офшорная фирма приближенного к Путину российского олигарха Олега Дерипаски активно разрабатывает месторождения кварцита в Украине. Большая часть добытого уходит в Россию, на оборонные предприятия.

Журналисты "Схем" докопались до работы в Украине внесенного во всевозможные санкционные списки путинского прихлебателя.

Как оказалось, в моменты введения органичительных мер против террориста, Украина внесла в черный спискок не все его предприятия. Из-за чего и стала возможна добыча редчайших полезных ископаемых в Украине для российских оккупантов.

Так, зарегистрированная на Кипре компания United Company Rusal Silicon Limited и ее конечный бенефициар Emergofin B.V, которые принадлежат Дерипаске, владеют ООО "Глуховский карьер кварцитов". Именно там добывают сырье для производства кремния - ключевого продукта для создания почти всего технологичного оружия.

На сайте компании Дерипаски "Кремний-Урал" без какой-либо секретности указано, что они производят кремний из добытого на Глуховском карьере кварцита.

90% сырья уходит в Россию, на предприятия олигарха, которые хвастаются тем, что выполняют подряды для армии страны-террориста.

Фактически же получается, что внесенный в санкционный список СНБО оккупант свободно ведет деятельность на нашей территории, да еще и подрывную, направленную на усиление российской агрессии.

Почему компания-офшорка не была включена в запрещенный перечень фирм, в Службе безопасности журналистам "Схем" пояснить не смогли.