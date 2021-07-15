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Олігарха Жеваго оголосили у міжнародний розшук

18:55
Костянтин Жеваго - фото 1
Костянтин Жеваго

Один з найбагатших та найвпливовіших людей України - олігарх Костянтни Жеваго - опинився у міжнародному розшуці й нині перебуває у картотеках Інтерполу.

Оголосили Жеваго у розшук за клопотанням ДБР.

Про це рапортує пресслужба бюро: "За запитом ДБР Інтерпол оголосив народного депутата Верховної Ради України III–VIII скликань у міжнародний розшук. 27 вересня 2019 року екснардепу було повідомлено про підозру. Він, як колишній власник АТ «Банк «Фінанси та Кредит», організував розтрату 113 млн доларів США цієї фінансової установи".

Підконтрольна Жеваго офшорна компанія відкрила кредитні лінії в іноземних банках, а його банк став поручителем. Після того, як офшорна компанія не виконала договірні зобов’язання, іноземні банки стягнули заставне майно поручителя, зокрема списали 113 млн доларів США з кореспондентських рахунків українського банку. Після цього вказаний банк було визнано неплатоспроможним.

Таким чином, ДБР вважає, що олігарх Жеваго вкрав $113 млн. Наразі він перебуває за межами України - тому й знадобився Інтерпол.

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Константин Жеваго розыск Интерпол Олигархи Новини Украина
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