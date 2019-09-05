Олег Винник чуть не женился. Но случилось непредвиденное

Олег Винник чуть не женился. Но случилось непредвиденное

Украинский певец Олег Винник поделился сокровенными воспоминаниями и рассказал как чуть не женился.

Свою историю любви он изложил в эфире передачи "Ранок з Україною".

"Мама поняла, что я хочу жениться. Я был еще очень молод и влюбился. Все-таки мать почувствовала, что это не тот случай. Опять могу сказать, что отвели мать и отец, и я за это им очень благодарен", - рассказал певец.

А пока Винник довольствует разводом, другой певец - Виктор Павлик - наоборот боится расставания с любимой.

"Через шесть лет мне будет шестьдесят, а еще потом через десять – семьдесят, а Кате на тот момент будет только сорок лет. Только по этому поводу у меня есть страх – а вдруг, завтра Амур выстрелит стрелой, и она найдет себе какого-то восемнадцатилетнего Шварценеггера", - доверительно рассказал музыкант.

А что же заявила его любовница? Ответ узнаете здесь.

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