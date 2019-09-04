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"У меня есть страх": Виктор Павлик поделился самым сокровенным

Вчера, 20:20
"У меня есть страх": Виктор Павлик поделился самым сокровенным - фото 1
"У меня есть страх": Виктор Павлик поделился самым сокровенным

Украинский певец Виктор Павлик рассказал, чего боится больше всего на свете.

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О своих фобиях он поведал в интервью передачи "Ранок з Україною".

"Через шесть лет мне будет шестьдесят, а еще потом через десять – семьдесят, а Кате на тот момент будет только сорок лет. Только по этому поводу у меня есть страх – а вдруг, завтра Амур выстрелит стрелой, и она найдет себе какого-то восемнадцатилетнего Шварценеггера", - доверительно рассказал певец.

А вот суженная певца Екатерина немного иного мнения.

"Все в жизни относительно. Если бы я жила с двадцатилетним парнем или тридцатилетним – нет никакой гарантии, что мы не разошлись бы. Я не вижу абсолютно никакой разницы между молодым человеком и Виктором", - рассказала любовница певца.

Напомним, что Павлик ушел от своей третьей жены еще полтора года назад.

Однако в одиночестве он пробыл недолго. Вскоре его сердце пленила 25- летняя Екатерина Репяхова.

И любовь была взаимной.

Как заявила сама девушка, она с детства является фанаткой артиста. И вот, ее мечта наконец-то сбылась. Теперь Репяхова сможет всегда слушать песни своего кумира. И не только из душа.

Напомним, Павел Зибров женился. Известно на ком – яркие ФОТО.

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Виктор Павлик Новости Украина
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