Олег Татаров самоустранился из Офиса Президента

Татаров отрешен от ОП / 24 канал

Одиозный ментовский "решала" Олег Татаров, трудоустроившийся в Офисе Президента, сделал широкий жесть и временно отошел от дел. Пока не понятно, сам или ему так сказали.

Заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров лично посетил Национальное антикоррупционное бюро, которое расследует дело с его участием.

"У НАБУ нет ни одного прямого или косвенного доказательства. На мой взгляд, все это домыслы, которые НАБУ «обменяло» на свободу одного из подозреваемых. Предоставив эту свободу в обмен на клевету другого человека", - написал Татаров у себе в телеграме, указав, что намерен испить чашу до дна и прояснить все в суде.

Скандальный чиновник дал брифинг для СМИ после того, как вышел из НАБУ. В ходе общения с прессой Олег Татаров сообщил, что «инициировал передачу обязанностей другому сотруднику Офиса президента, чтобы избежать манипуляций, что я якобы могу давить на правоохранительные органы и использовать свое положение».

Напомним, 19 декабря, Татарову было заочно сообщено о подозрении как соучастнику аферы Микитася с квартирами Нацгвардии. Татарову якобы за труды пообещали паркоместо в новом ЖК.

Судя по сюжетам журналистов-расследователей, того же Бигуса, одиозному чиновнику можно предъявить, куда более, однако доказать в НАБУ, похоже, могут лишь один из эпизодов, где Микитась пошел на сделку со следствием. Как и многие другие фигуранты.