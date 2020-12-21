Владимир Зеленский Карантин в Украине Геннадий Кернес Холостячка война на Донбассе Досье

Олег Татаров самоустранился из Офиса Президента

Вчера, 19:02
Татаров отрешен от ОП - фото 1
Татаров отрешен от ОП / 24 канал

Одиозный ментовский "решала" Олег Татаров, трудоустроившийся в Офисе Президента, сделал широкий жесть и временно отошел от дел. Пока не понятно, сам или ему так сказали.

Заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров лично посетил Национальное антикоррупционное бюро, которое расследует дело с его участием.

После назначения Татарова в ОП его тесть-маршрутчик получил кучу земли в Киеве

"У НАБУ нет ни одного прямого или косвенного доказательства. На мой взгляд, все это домыслы, которые НАБУ «обменяло» на свободу одного из подозреваемых. Предоставив эту свободу в обмен на клевету другого человека", - написал Татаров у себе в телеграме, указав, что намерен испить чашу до дна и прояснить все в суде.

Скандальный чиновник дал брифинг для СМИ после того, как вышел из НАБУ. В ходе общения с прессой Олег Татаров сообщил, что «инициировал передачу обязанностей другому сотруднику Офиса президента, чтобы избежать манипуляций, что я якобы могу давить на правоохранительные органы и использовать свое положение».

Напомним, 19 декабря, Татарову было заочно сообщено о подозрении как соучастнику аферы Микитася с квартирами Нацгвардии. Татарову якобы за труды пообещали паркоместо в новом ЖК.

Судя по сюжетам журналистов-расследователей, того же Бигуса, одиозному чиновнику можно предъявить, куда более, однако доказать в НАБУ, похоже, могут лишь один из эпизодов, где Микитась пошел на сделку со следствием. Как и многие другие фигуранты.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Максим Микитась НАБУ Олег Татаров Коррупция Офис Президента Новини Украина
Бабель
Другое на тему
Британия дает новый импульс пандемии - фото 1
Все в шоке: В Великобритании нашли агрессивный штамм COVID-19
Вчера, 08:26
Кернес все - фото 1
Умер Кернес
17 декабря, 09:22
Зеленский остается верен себе - фото 1
Почему Зеленский - главное разочарование 2020 года
16 декабря, 17:53
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Экоактивистка Ирина Черныш мало зарабатывает, но красиво живет - фото 1
Какие скелеты живут в шкафах экоактивистов из Днепра
16 декабря, 10:04
Викинги - жизнь продолжается в шестом сезоне - фото 1
Викинги 6: Чем закончилась первая часть финального сезона
14 декабря, 10:15
Что известно о личной жизни Ахтема Сеитаблаева - фото 1
Ахтем Сеитаблаев: Биография, личная жизнь и фильмография
11 декабря, 15:10