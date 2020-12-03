После назначения Татарова в ОП его тесть-маршрутчик получил кучу земли в Киеве

Олег Татаров - жадность фраера сгубила

Журналисты Bihus.info раскопали убийственный компромат на скандального чиновника Офиса президента Олега Татарова. Оказывается, тот не только был "псом Януковича", но и научился "мутить" денюжку. Правда, делал этот очень топорно.

Компания "Дейринг Капитал", совладельцем которой является тесть заместителя главы Офиса президента Олега Татарова и по совместительству ФОП-маршрутчик Александр Павлушин, получила от Киевсовета землю под застройку.

Это произошло сразу после назначения Татарова в Офис президента. Тогда это вызвало бурю негодования общественности, ведь Татаров был "псом Януковича" во времена Майдана и занимался преследованием активистов. Также он считается "человеком Портнова" - скандального юриста-тролля с ватными взглядами.

По данным Bihus.info, речь идет о почти полутора гектарах земли в Святошинском районе на Краснова, 33. Ее отдали компании в аренду на 10 лет для строительства жилого комплекса.

Проект этого решения был зарегистрирован в конце июля, за две недели до назначения Татарова в ОП, а вот в повестку дня проект попал лишь в сентябре - уже после того как Татаров получил должность.

Компанию зарегистрировали в октябре 2019 года. Кроме тестя Татарова Александра Павлушина, ее владельцами также являются Геннадий Пожарун и Людмила Мищенко.

Фирма зарегистрирована в Киеве по адресу Антоновича, 131, где недвижимостью, по данным СМИ, владеет и сам Татаров, и его жена Татьяна. Также рядом - на Малевича, 79 на тестя чиновника записана "двушка" на 78,5 квадратных метров.

Сам же тесть Олега Татарова родом из Кировоградской области, там он зарегистрирован как физическое лицо-предприниматель. Он занимается маршрутными перевозками и имеет соответствующую лицензию. Другой информации о его бизнесе журналистам найти не удалось, как и информации о достаточном состоянии для покупки недвижимости в Киеве и старта строительного бизнеса.

Отметим, что вчера скандальный застройщий Максим Микитась вышел на свободу из СИЗО, заключив сделку со следствием. Одним из условий ее является "слитие" Татарова - бывшего соратника Януковича, а ныне - человека Андрея Портнова в Офисе президента.