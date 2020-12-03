Скандальный застройщик Микитась вышел из СИЗО

Микитась уже на воле / УП

В четверг, 3 декабря, стало известно, что одиозный застройщик Максим Микитась вышел на волю.

Это стало возможно после согласия на сотрудничество с детективами НАБУ. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов, а также ряд СМИ.

"Информацию об освобождении из СИЗО подтвердил сам Микитась. Сейчас находится у себя дома. Однако он не освобожден от уголовной ответственности в этом деле (завладение имуществом Нацгвардии - ред.), изменены только условия содержания на период следствия", - пишет Бутусов.

По словам Бутусова, до 24 декабря Микитась должен был находиться под арестом в СИЗО, однако он и его сотрудники пошли на сотрудничество с детективами НАБУ и прокурорами САП. Микитась и две его сотрудницы дали показания, изобличающие в коррупции бывшее командование Нацгвардии в лице генерала Аллерова, заместителя председателя Офиса президента Олега Татарова и ряд других известных людей. В подтверждение своих слов Микитась предоставил записи со своего телефона и документы.

Также "Украинская правда" дает детали сделки - якобы Микитась признал вину и согласился выплатить 50 млн ущерба (вместо 80 000 000), а вышел из СИЗО под круглосуточный домашний арест.

"Со вчерашнего дня его забрали из СИЗО, он под круглосуточным домашним арестом", - заявил источник издания в правоохранительной среде.

Напомним, в начале октября 2019 года подозреваемому в завладении квартирами Нацгвардии Микитасю вручили ходатайство о применении меры пресечения. Схема, к которой политика считают причастным, "наварила" более 80 млн грн.

7 октября за Микитася внесли залог, и он вышел на волю. 22 октября Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения для бывшего народного депутата, арестовав его до 14 ноября.

Размер денежного залога существенно изменился – вырос с 5,5 миллионов, далее су передумал: Микитася арестовали и в 14 раз увеличили залог

до 80 миллионов гривен.

Впоследствии прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры заявил, что Микитась раздумывал об убийстве свидетеля по делу против него. 11 декабря у бывшего депутата Верховной Рады прошли обыски в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту возможного отмывания 200 миллионов гривен.

20 января Микитася сняли с рейса в Лондон. 28 мая экс-нардепа второй раз отправили под стражу с альтернативой выхода под залог в 100 млн гривен.