Оккупанты в Крыму толкнули русским дачу Брежнева в Ялте

Оккупанты продали дачу Брежнева за 1,2 миллиарда

Некое российское юрлицо незаконно купило у крымских оккупантов украинскую собственность - бывшую госдачу №1, которая сейчас носит название "Глициния". Торговлю захваченными объектами российские террористы начали несколько лет назад.

В четверг, 8 августа, так называемая "министр имущественных и земельных отношений Крыма" Анна Анюхина объявила о том, что бывшую дачу Брежнева продали какой-то из российских компаний.

Стоимость выручки от ничтожной с юридической точки зрения продажи составила без малого 1,2 миллиарда рублей.

Кто именно потратился на украинскую собственность, неизвестно.

Пансионат "Глициния", де-юре, находится под управлением Государственного управления делами. Он был создан в 1997-м на базе госдачи №1, которую построили в 1955 году как место для работы и отдыха генсеков КПСС.

Во время захвата Крыма террористы объявили пансионат "национализированным", как и многие другие объекты. Примерно через год российские оккупанты объявили о том, что собираются толкать чужое имущество, пытаясь тем самым решить сразу две проблемы: косануть побольше бабла и осложнить Украине задачу по возвращению собственности после деоккупации Крыма.

Напомним, недавно крымские судьи отжали излюбленный прокурорскими пансионат "Парус", расположенный возле Ласточкиного гнезда.