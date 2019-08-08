война на Донбассе Партия Слуга народа Андрей Богдан Владимир Зеленский

Оккупанты в Крыму толкнули русским дачу Брежнева в Ялте

11:20
Оккупанты продали дачу Брежнева за 1,2 миллиарда - фото 1
Оккупанты продали дачу Брежнева за 1,2 миллиарда

Некое российское юрлицо незаконно купило у крымских оккупантов украинскую собственность - бывшую госдачу №1, которая сейчас носит название "Глициния". Торговлю захваченными объектами российские террористы начали несколько лет назад.

В четверг, 8 августа, так называемая "министр имущественных и земельных отношений Крыма" Анна Анюхина объявила о том, что бывшую дачу Брежнева продали какой-то из российских компаний.

Президент "упростит" посещение Крыма

Стоимость выручки от ничтожной с юридической точки зрения продажи составила без малого 1,2 миллиарда рублей.

Кто именно потратился на украинскую собственность, неизвестно.

Пансионат "Глициния", де-юре, находится под управлением Государственного управления делами. Он был создан в 1997-м на базе госдачи №1, которую построили в 1955 году как место для работы и отдыха генсеков КПСС.

Во время захвата Крыма террористы объявили пансионат "национализированным", как и многие другие объекты. Примерно через год российские оккупанты объявили о том, что собираются толкать чужое имущество, пытаясь тем самым решить сразу две проблемы: косануть побольше бабла и осложнить Украине задачу по возвращению собственности после деоккупации Крыма.

Напомним, недавно крымские судьи отжали излюбленный прокурорскими пансионат "Парус", расположенный возле Ласточкиного гнезда.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Государственное управление делами Крым Оккупация Крыма Россия терроризм Новости
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Зеленский разморозил многомиллионный проект "ArcelorMittal Кривой Рог" - фото 1
После с Зеленским СБУ разморозила проект ArcelorMittal на 150 миллионов
14:00
Зеленский пообещал легализовать игровой бизнес - фото 1
Зеленский пообещал легализовать казино
13:20
Президент Кыргызстана пытается расправиться с экс-главой государства - фото 1
Замесы в Кыргызстане: количество пострадавших увеличилось, в Бишкеке заседает совбез
10:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Коты в зеленых мешках порвали на лоскуты старую власть - фото 1
Остаточне прощавай: Как отправляли на пенсию политических мастодонтов из Одессы
26 июля, 13:10
Борис Джонсон - друг Украины - фото 1
Враг Путина русофил Борис Джонсон: Самые яркие факты о премьере Британии
23 июля, 17:45
Пенниуорт - самый интригующий проект июля 2019 - фото 1
Что смотреть: Лучшие сериалы июля 2019
20 июля, 09:00
Загрузка...