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Крымские "судьи" на глазах "депутата"-единороса рейдернули санаторий

09:20
Отжатый санаторий "Парус" захватили крымские "судьи" - фото 1
Отжатый санаторий "Парус" захватили крымские "судьи"

Со стрельбой и драками захватывали курортное заведение "Парус", расположенное возле Ласточкиного гнезда. Российские террористы с оружием и в масках залезли на территорию санатория, избили сопротивлявшихся сотрудников, и взяли все под контроль.

Происходило все в самый "разгар" курортного сезона, на глазах у немногочисленных туристов и даже "депутата" Натальи Поклонской, которая приехала сюда отдыхать. Бывшую прокуроршу просто выставили за территорию, объявив ее путевку аннулированной.

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К слову, "Парус" был излюбленным местом отдыха у многих российских террористов, прокуроров и следователей. Но теперь он "принадлежит" местным "судьям", которые, судя по всему, и будут снимать сливки, ведь приезжающие сюда каратели Путина вполне платежеспособны.

Что же касается Поклонской, то ей пришлось улететь в Москву, не отдохнув. "Няш-мяш" появилась на одном из местных телеканалов, где рассказала о рейдерском захвате ее любимого санатория. Впрочем, сюжет быстро удалили, а на слова "прокурора" и "депутата" всем наплевать.

Как оказалось, санаторий захватили по указанию главы судебного департамента Крыма Керима Акуева.

Управляющая компания, к которой перешла вся собственность санатория, была создана в июле этого года и не имеет никаких лицензий на управление подобным заведением. Впрочем, в "процветающем" Крыму такое можно считать нормой.

Примечательно, что отжимали судьи именно отжатое. После оккупации Крыма санаторий объявили свои некие инвесторы из России. Теперь же им придётся доказывать крымскому "суду", что сами захват "Паруса" был незаконным.

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Крым терроризм Оккупация Крыма Россия Наталья Поклонская рейдерский захват Новости
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