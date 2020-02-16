Внутреннее чувство и ситуация на фронте: Зеленский верит в прекращение войны с Россией

Зеленский не готов отказаться от своих "мирных идей"

Президент Украины продолжает рассказывать всем о том, что считает возможным договориться с Путиным о прекращении российской агрессии в нашей стране. При этом подобные заявления гаранта на фоне усиливающихся обстрелов на Донбассе, а также ухудшении общей ситуации в безопасности выглядят наивными.

В интервью американскому телеканалу CNN президент Украины постарался сделать вид, что происходящие на востоке страны обстрелы никак не мешают его мирным инициативам.

Отказываться от идеи уступать Путину до тех пор, пока тот не отдаст Крым и Донбасс, лидер Зе команды не собирается.

Как утверждает Зеленский, убеждение в том, что русские сами пойдут на попятную основано на его "внутреннем ощущении" и "шагах, которые мы делаем":

- У меня есть внутреннее ощущение, и это не только чувство, но оно основано на шагах, которые мы употребляем, что мы сможем обеспечить это прекращение огня и возвращение наших территорий. Я не знаю, сколько времени нам понадобится для этого, - заявил президент. - Сам же конфликт касается не только Украины, но и Европы. Если не будет сильной украинской армии, то не будет и Украины. Тогда все поймут, что это не война в Украине, это война в Европе. Мы защищаем нашу страну, нашу землю. Мы ни на кого не нападаем, потому что это аморально. Это не актуально. Это не цивилизованно.

Почему Зеленский считает, что постоянно нарушающий все договоренности Путин вдруг возьмет и откажется от имперского проекта по возвращению нашей страны в собственную орбиту, понять невозможно, ведь русские не просто ни на секунду не останавливали свою агрессию, но и постоянно ее усиливают.

Напомним, Украина собирается ускорять процесс отступления сил и средств ООС в Гнутово. Намерения официального Киева побыстрее отвести ВСУ от Гнутово весьма непонятны, ведь Украина уже продемонстрировала всему миру, что русские не собираются отступать, а их агрессия наоборот нарастает. Только вот после захвата террористами утраченных в результате одностороннего отступления ВСУ в Петровском взятия под контроль оккупантов Станицы Луганской, а также регулярных обстрелов в Золотом-4 идей отказаться от мира любой ценой никто из властных политиков так и не высказал.

Более того, Гнутово является стратегически важным населенным пунктом на подступах к Мариуполю. Если боевики без боя получат доступ на позиции в нем, они смогут обстреливать портовый город из тяжелого вооружения.