Оккупанты Крыма выселили общину ПЦУ, Киев готовит ответ

Оккупанты Крыма выселили общину ПЦУ, Киев готовит ответ

Российские оккупанты решили выселить общину ПЦУ из Кафедрального собора святых равноапостольных князей Владимира и Ольги в Симферополе. МИД Украины готовит ответ.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"Неделю назад российская оккупационная администрация вручила архиепископу ПЦУ Клименту постановление о сносе храма в Евпатории. В прошлом году в марте оккупационная администрация безосновательно задерживала самого архиепископа Климента, в апреле отказалась зарегистрировать местную религиозную организацию по его заявлению, в июне приняла решение расторгнуть договор аренды помещений, в которых располагался действующий кафедральный собор, в июле под видом ремонта здания был похищен весь церковный инвентарь епархиального управления этого собора", - говорится в сообщении.

Как уточняет МИД, помимо ПЦУ оккупанты проводят репрессии в отношении крымских татар, Свидетелей Иеговы и мессианских евреев. В общей сложности за годы террора, т.н. власти открыли 91 административное дело в отношении религиозных организаций и их членов в Крыму и наложили штраф на общую сумму свыше 1 млн рублей.

"Призываем РФ как государство-оккупанта соблюдать нормы международного права, в том числе и международного гуманитарного права, и прекратить притеснения Православной Церкви Украины и других религиозных общин в Крыму", - заявили в МИД Украины.

Напомним, оккупанты Крыма подарили кадыровцам санаторий на берегу Черного моря.