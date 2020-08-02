Оккупанты Крыма подарили кадыровцам санаторий на берегу Черного моря

Кадыров и Асенов дерибанят крымскую землю

Так называемые "власти" оккупированного русскими украинского полуострова Крым передали Чечне в управление территорию бывшей здравницы на берегу моря в Алуште.

Оккупационная администрация полуострова отдала кадыровцам территорию бывшей базы "Крымпотребсоюза".

Об этом факте самоуправства сообщил министр труда, занятости и социального развития Чечни Усман Баширов. По его словам, "власти" Крыма передала в собственность Чечни здравницу "в знак укрепления дружеских отношений с братским чеченским народом".

Сообщается, что на территории якобы планируется построить детский лагерь на 450 мест, однако не стоит исключать, что это лишь для вида, а на самом деле на ЮБК будут строить резиденцию кого-то из приближенных к Рамзану Кадырову.

Отметим, что эти новые "камни с неба" - очередной шаг по выдавливанию местных жителей и заменой их на лояльных Москве людей. Более того, он абсолютно незаконен с точки зрения украинского законодательства.