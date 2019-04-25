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Оккупанты готовятся к верификации пенсионеров в "ДНР" и "ЛНР"

25 апреля, 10:40
Путин готовится к активным действиям. Как минимум, дипломатическим - фото 1
Путин готовится к активным действиям. Как минимум, дипломатическим

Российские террористы собираются проводить перепись населения на захваченных ими территориях, а также провести тотальную проверку живущих в "ДНР" и "ЛНР" пенсионеров. К подобным мероприятиям оккупанты готовятся в рамках выполнения указа Путина о упрощенной раздаче паспортов РФ всем желающим.

Такое заявление сделал замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

Гражданство для "ДНР": Путин подписал указ

По его словам, укранские спецслужбы зафиксировали подготовку командования "дыры" к верификации пенсионеров и переписи населения. Как будут проводить первое мероприятия с технической точки зрения, неизвестно. Впрочем, по словам Туки, в ходе проверок пенсионеров собираются фактически принудительно заставлять сдавать украинские паспорта, получая взамен "документы" "ДНР" и "ЛНР". Взамен оккупанты намерены обещать скорую замену бумажек квазиреспублик на российские паспорта.

"Если люди лишатся украинских паспортов, то они, во-первых, не смогут получать специальные выплаты из Украины, во-вторых, они не смогут просто пересекать линию соприкосновения, и в-третьих, это приведет к разрыву межсемейных связей", - подчеркнул замминистра.

Для проведения переписи населения же оккупанты завезут в захваченные города работников федеральной службы государственной статистики.

Напомним вчера главарь российских захватчиков Владимир Путин подписал указ об облегчении процедуры получения гражданства для жителей оккупированных территорий Донбасса. В МИД Украины на это отреагировали решительным протестом и подачей всевозможных нот в Организацию Объединенных Наций.

Новоизбранный, но еще не приступивший к работе президент Владимир Зеленский ограничился сообщением от имени своей команды в Telegram. Впрочем, иные рычаги воздействия будущему главе государства пока недоступны, поскольку процедуру инаугурации он еще не прошел.

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