Оккупанты готовятся к верификации пенсионеров в "ДНР" и "ЛНР"

10:40 25 апреля,

Путин готовится к активным действиям. Как минимум, дипломатическим

Российские террористы собираются проводить перепись населения на захваченных ими территориях, а также провести тотальную проверку живущих в "ДНР" и "ЛНР" пенсионеров. К подобным мероприятиям оккупанты готовятся в рамках выполнения указа Путина о упрощенной раздаче паспортов РФ всем желающим.

Такое заявление сделал замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

По его словам, укранские спецслужбы зафиксировали подготовку командования "дыры" к верификации пенсионеров и переписи населения. Как будут проводить первое мероприятия с технической точки зрения, неизвестно. Впрочем, по словам Туки, в ходе проверок пенсионеров собираются фактически принудительно заставлять сдавать украинские паспорта, получая взамен "документы" "ДНР" и "ЛНР". Взамен оккупанты намерены обещать скорую замену бумажек квазиреспублик на российские паспорта.

"Если люди лишатся украинских паспортов, то они, во-первых, не смогут получать специальные выплаты из Украины, во-вторых, они не смогут просто пересекать линию соприкосновения, и в-третьих, это приведет к разрыву межсемейных связей", - подчеркнул замминистра.

Для проведения переписи населения же оккупанты завезут в захваченные города работников федеральной службы государственной статистики.

Напомним вчера главарь российских захватчиков Владимир Путин подписал указ об облегчении процедуры получения гражданства для жителей оккупированных территорий Донбасса. В МИД Украины на это отреагировали решительным протестом и подачей всевозможных нот в Организацию Объединенных Наций.

Новоизбранный, но еще не приступивший к работе президент Владимир Зеленский ограничился сообщением от имени своей команды в Telegram. Впрочем, иные рычаги воздействия будущему главе государства пока недоступны, поскольку процедуру инаугурации он еще не прошел.