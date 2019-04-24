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Гражданство для "ДНР": Путин подписал указ

24 апреля, 17:00
Гражданство для "ДНР": Путин подписал указ - фото 1
Гражданство для "ДНР": Путин подписал указ

Путин подписал указ об облегчении процедуры получения гражданства для жителей "ДНР".

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Полное название скандальной бумажки - указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке".

В документе сказано, что почетное право стать гражданином РФ получают "лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины".

Свое решение главарь РФ мотивирует "защитой прав и свобод гражданина (Интересно, гражданина чего ? –прим.ред) и "общепризнанных принципов и норм международного права" согласно ст. 29 Федерального закона "О гражданстве РФ".

О каком международном праве идет речь – непонятно. Все мировое сообщество, кроме жителей самых отсталых стран (КНДР, Венесуэла и пр.), осудило действия России в отношении Крыма и Донбасса.

Напомним, боевики "ДНР" решили выдавать "паспорта республики" жителям оккупированной Донецкой области с 14 лет.

Главарь боевиков Денис Пушилин уже подписал соответствующий "указ". "Указ"он вступит в силу через 10 дней после опубликования.

Первый "паспорт" будет действовать до 20 лет, следующий — до 45 лет, а затем — бессрочно.

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