Оголошення рішення суду по Порошенку перенесли на 19 січня

Не сьогодні

Слідчий суддя Печерського районного суду Києва Олексій Соколов оголосить рішення про запобіжний захід екс-президенту, народному депутату Петру Порошенку 19 січня.

Слідчий суддя вийде із нарадчої кімнати о 14:00 19 січня.

Раніше прокурори заявили, що сторона обвинувачення просила суд взяти Петра Порошенка під варту із можливістю внесення застави у розмірі близько 1 млрд грн.

17 грудня Державне бюро розслідувань повідомило, що Петро Порошенко проігнорував слідчих, які намагалися вручити йому повістку про виклик у справі про злочинну схему поставок вугілля із захопленої частини сходу України та сприяння так званим "ЛНР" та "ДНР".

В той же день політик втік з України, Порошенко не отримав повідомлення про підозру особисто (бо матом наказав водієві швидко їхати від діячів ДБР), тому документ відправили за місцем проживання, реєстрації та на роботу.

Провадження правоохоронці розслідують за ч. 1 та ч. 3 ст. 258-5 (Фінансування тероризму), ч. 1 ст. 111 (Держрада) та ч. 1 ст. 258-3 (Створення терористичної організації) Кримінального кодексу.

Колишній президент повернувся в Київ 17 січня й вирушив на засідання суду, в результаті якого йому мали обрати запобіжний захід, але не судилося.