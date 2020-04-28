Одруження наосліп 6 сезон - кого будут женить в 14 выпуске

Одруження наосліп 6 выпуск 14 - счастье онлайн / 1+1

Вечером во вторник, 28 апреля, смотрите 14 выпуск популярного шоу Одруження наосліп 6. Кого будут принуждать к счастью в новом выпуске - смотрите на Без Табу.

Время выхода 14 выпуска шоу - 22:45 по Киеву, место действия - канал 1+1.

В 14 выпуске проекта Одруження наосліп 6 психолог Ирина Кириченко и шоумен с даром убеждения Даниель Салем попробуют сделать счастливыми девушку, которая считает себя принцессой, и принцем, которому нужны серьезные отношения.

Однако преградой окажется девушка. Дело в том, что у принцессы Юлии есть соперника, которая якобы друг молодого человека, но разве бывают у парней друзья в мини-юбках?

Одруження наосліп 6 сезон - смотреть онлайн 14 выпуск - 28.04.2020:

Смотрите 14 выпуск на "Плюсах" и на следюущий день - полный выпуск на Без Табу.