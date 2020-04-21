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Одруження наосліп 6 сезон - смотреть онлайн 13 выпуск - 21.04.2020

18:59
Одруження наосліп 6 выпуск 13 - пора становиться счастливыми - фото 1
Одруження наосліп 6 выпуск 13 - пора становиться счастливыми

Во вторник, 21 апреля, в вечернем эфире "Плюсов" смотрите онлайн 13 выпуск популярного шоу Одруження наосліп 6. Все подробности нового выпуска - на Без Табу.

Начало прямой трансляции 13 выпуска - 22:45, платформа - 1+1.

Одруження наосліп 6 сезон - смотреть онлайн 12 выпуск - Анна и Иван

В 13 выпуске шоу Одруження наосліп 6 Даниель Салем и Ирина Кириченко попробуют решить судьбу двух одиноких людей.

Она - молодая мама, обожающая свою доченьку и мечтающая о крепком плече, то есть мужчине, способно прокормить семью и реализовать все ее запросы.

Он - успешный бизнес-тренер (до пандемии и кризиса это была популярная и престижная профессия).

Однако преградой счастью станет...

СКРОМНОСТЬ

Женщина не привыкла к богатой жизни и для нее выдающемся событием может стать банальная покупка ананаса. Сможет ли красивый седовласый мужчина переубедить героиню и заставить ее быть счастливой?

Одруження наосліп 6 сезон - смотреть онлайн 13 выпуск - 21.04.2020:

Полный выпуск шоу на Без Табу смотрите на следующий день, с самого утра.

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Одруження наосліп Даниэль Салем Ирина Кириченко Телеканал 1+1 Новости Украина
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