Одруження наосліп 6 сезон - смотреть онлайн 13 выпуск - 21.04.2020
Во вторник, 21 апреля, в вечернем эфире "Плюсов" смотрите онлайн 13 выпуск популярного шоу Одруження наосліп 6. Все подробности нового выпуска - на Без Табу.
Начало прямой трансляции 13 выпуска - 22:45, платформа - 1+1.
В 13 выпуске шоу Одруження наосліп 6 Даниель Салем и Ирина Кириченко попробуют решить судьбу двух одиноких людей.
Она - молодая мама, обожающая свою доченьку и мечтающая о крепком плече, то есть мужчине, способно прокормить семью и реализовать все ее запросы.
Он - успешный бизнес-тренер (до пандемии и кризиса это была популярная и престижная профессия).
Однако преградой счастью станет...
СКРОМНОСТЬ
Женщина не привыкла к богатой жизни и для нее выдающемся событием может стать банальная покупка ананаса. Сможет ли красивый седовласый мужчина переубедить героиню и заставить ее быть счастливой?
Одруження наосліп 6 сезон - смотреть онлайн 13 выпуск - 21.04.2020:
Полный выпуск шоу на Без Табу смотрите на следующий день, с самого утра.