Одруження наосліп 6 сезон - смотреть онлайн 11 выпуск - 7.04.2020

Одруження наосліп 6 сезон выпуск 11 - Ник и Маша

Во вторник, 7 апреля, в 22:45 на "1+1" стартует одиннадцатый выпуск шоу Одруження наосліп 6. Все подробности нового выпуска - на Без Табу.

В одиннадцатом выпуске шоу Одруження наосліп 6 главные свахи Украины и окрестностей - психолог Ирина Кириченко и эксперт по всем вопросам Даниель Салем попробуют устроить жизнь двум неоыбычным молодым людям.

Он - обеспеченный канадец с зарплатой в 6000 евро в месяц, она - украинка с характером, которая привыкла, что за нее везде платят и носят на руках. Нику придется перестраиваться под Машу, а чем же пожертвует девушка?

Как все сложится у пары и останутся ли молодые люди парой вообще - узнаем ближе к полуночи.

Начало прямой трансляции - 22:45, локация - канал "1+1".

Одруження наосліп 6 сезон - смотреть онлайн 11 выпуск - Ник и Маша - 07.04.2020:

Полную версию 11 выпуска смотрите онлайн на Без Табу на следующий день.

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