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Одруження наосліп 6 сезон - смотреть онлайн 10 выпуск - 31.03.2020

18:19
Одруження наосліп 6 сезон - героиня 10 выпуска Надин Медведчук - фото 1
Одруження наосліп 6 сезон - героиня 10 выпуска Надин Медведчук

В последний день марта в вечернем эфире "1+1" смотрите десятый выпуск шоу Одруження наосліп 6. Все подробности 10 выпуска - на Без Табу в режиме онлайн.

В десятом выпуске шоу Одруження наосліп 6 главные свахи страны - психолог Ирина Кириченко и эксперт по всем вопросам Даниель Салем будут искать вторую половинку не просто спортсмену, а чемпиону мира по боевому самбо Славе Василенко по прозвищу "Гриззли".

Одруження наосліп 6 сезон - смотреть онлайн 9 выпуск

А еще у него - голубые глаза. И это привлекает его возможную избранницу - Надин Медведчук, однако на пути семейному счастью будет немало преград. Самая главная из них - юноша страшный ловелас.

Как все сложится у пары - узнаем ближе к полуночи.

Начало прямой трансляции - 22:45, локация - канал "1+1".

Одруження наосліп 6 сезон - смотреть онлайн 10 выпуск - 31.03.2020:

Полную версию 10 выпуска смотрите онлайн на Без Табу на следующий день.

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Одруження наосліп Даниэль Салем Ирина Кириченко Телеканал 1+1 Новости Украина
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