Одна из областей Украины ослабила карантин: Раскрыты детали

Одна из областей Украины ослабила карантин: Раскрыты детали

Одна из областей Украины ослабила карантинные меры, направленные на борьбу с коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.

"На Буковине с 1 июля будет восстановлено внутриобластные сообщения. Соответствующее решение приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. При этом в транспорте должны быть заполнены только сидячие места, а пассажиры должны ехать в масках. Также проводить температурный скрининг", - говорится в сообщении.

Кроме того, в области будет разрешена работа спортзалов, ресторанов, стадионов и спортивных площадок. Также позволяется проведение индивидуальных и групповых тренировок (до 10 человек) на открытом воздухе.

Напомним, что…

В мае-июне 2020 г. правительство приняло ряд решений, "разморозивших" многие сферы жизни украинцев. К сожалению, это привело к печальным последствиям: из-за массового нарушения самоизоляции в Украине вновь наблюдается скачок пандемии COVID-19.

В связи с усложнением эпидемиологической ситуации правительство планирует ужесточить меры, направленные на борьбу с коронавирусом: в частности, новые ограничения коснутся работы рынков, детских садов и общественного транспорта.

По данным Киевской школы экономики всего этого можно избежать, но есть одно условие.