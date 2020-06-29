COVID-19 в Украине: МОЗ обновил неутешительную статистику

COVID-19 в Украине: МОЗ обновил неутешительную статистику

В понедельник, 29 июня, отечественный Минздрав обновил статистику заболеваемости коронавирусом в Украине.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на МОЗУ.

"9 июня (по состоянию на 9:00) в Украине 43 628 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 147 летальных, 19 027 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 646 новых случаев. Всего проведено 649 150 тестирований методом ПЦР", - говорится в сообщении.

Напомним, что…

В мае-июне 2020 г. правительство приняло ряд решений, "разморозивших" многие сферы жизни украинцев. К сожалению, это привело к печальным последствиям: из-за массового нарушения самоизоляции в Украине вновь наблюдается скачок пандемии COVID-19.

В связи с усложнением эпидемиологической ситуации правительство планирует ужесточить меры, направленные на борьбу с коронавирусом: в частности, новые ограничения коснутся работы рынков, детских садов и общественного транспорта.

По данным Киевской школы экономики всего этого можно избежать, но есть одно условие.