Сергей Шкарлет Взрыв дома на Позняках Наводнение на Прикарпатье Андрей Балонь Карантин в Украине война на Донбассе Досье

COVID-19 в Украине: МОЗ обновил неутешительную статистику

09:27
COVID-19 в Украине: МОЗ обновил неутешительную статистику - фото 1
COVID-19 в Украине: МОЗ обновил неутешительную статистику

В понедельник, 29 июня, отечественный Минздрав обновил статистику заболеваемости коронавирусом в Украине.

Украина вошла в список "опасных стран" из-за COVID-19

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на МОЗУ.

"9 июня (по состоянию на 9:00) в Украине 43 628 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 147 летальных, 19 027 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 646 новых случаев. Всего проведено 649 150 тестирований методом ПЦР", - говорится в сообщении.

COVID-19 в Украине: МОЗ обновил неутешительную статистику - фото 202061

Напомним, что…

В мае-июне 2020 г. правительство приняло ряд решений, "разморозивших" многие сферы жизни украинцев. К сожалению, это привело к печальным последствиям: из-за массового нарушения самоизоляции в Украине вновь наблюдается скачок пандемии COVID-19.

В связи с усложнением эпидемиологической ситуации правительство планирует ужесточить меры, направленные на борьбу с коронавирусом: в частности, новые ограничения коснутся работы рынков, детских садов и общественного транспорта.

По данным Киевской школы экономики всего этого можно избежать, но есть одно условие.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Новости Украина
Без табу
Другое на тему
Русские платят талибам за убийство американских военных - фото 1
Кремль нанимал боевиков Талибана за убийства американских военных в Афганистане
27 июня, 23:00
Одесские пляжи и рестораны заполонили туристы - фото 1
Одесские пляжи переполнены отрицающими коронавирус и карантин (ФОТО+ВИДЕО)
27 июня, 19:00
Русские больше не смогут отмазываться от причастности к крушению MH17 - фото 1
Суд по делу MH17: прокуроры доказали, что "Боинг" был сбит российскими военными из "Бука"
27 июня, 17:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Гей, брати, до світлої мети (с) - фото 1
На чужій землі: Анексія Закарпаття як типовий приклад політики Кремля
12:50
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
Вчера, 19:30
Танки Вермахту на вулицях Львова - фото 1
Перший день війни: Коли Друга світова прийшла до України
22 июня, 11:30