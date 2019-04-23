В отставку ушел еще один губернатор - ФОТО

16:00 23 апреля,

В отставку ушел еще один губернатор - ФОТО

Глава Закарпатья Геннадий Москаль ушел в отставку.

Соответствующее заявление чиновник написал во вторник, 23 апреля.

"В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 9 Закона и на основании статьи 38 Кодекса законов о труде Украины прошу прекратить мое пребывание в отпуске и уволить меня с должности главы Закарпатской областной государственной администрации по собственному желанию", - гласит документ.

За сутки это уже третий уволенный губернатор.

22 апреля уволился глава Львовщины Олег Синютка. В тот же день его примеру последовал и губернатор Николаевщины Алексей Савченко.

Однако этими товарищами чередам отставок не оганичивается.

Одной из первых полетела голова губернатора Херсонщины Андрея Гордеева, а потом и Одессы Максима Степанова.

Последний попытался оспорить процедуру своего увольнения, объяснив свою отставку провалом избирательных сеток президента. Но это ему не помогло и Кабмин все же утвердил указ Порошенко.

Таким же рисковым парнем оказался экс-губернатор Полтавской области Валерий Головко.Чиновник требует признать незаконным указ президента от 15 марта об его увольнении.

Экс-губернатор был уволен не за просто так. Детективы НАБУ заподозрили чиновника в требовании миллионых откатов от местных предприятий. Сам подозреваемый конечно же свою вину отрицает.