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Обстановка накаляется: Китай запретил кораблям США заход в порты Гонконга

Вчера, 19:00
Китай готовится к захвату Гонконга - фото 1
Китай готовится к захвату Гонконга

На фоне массовых протестов в мегаполисе, являющемся специальным административным районом Китая, власти КНР готовятся к серьезному закручиванию гаек и взятию под контроль всего Гонконга, хотя это противоречит соглашению между Китаем и Великобританией.

В 1984-м году, когда мегаполис из британской колонии превратился в отдельный район КНР, между властями двух стран было заключено соглашение об относительной автономии Гонконга, которая должна сохраниться в течение 50 лет.

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Сейчас же Китаю такое положение дел не нравится, тем более, жители города начали проявлять своеволие и протестовать против постепенного закручивания гаек партией их фривольному существованию.

Антиправительственные протесты руководство коммуняк хочет подавить максимально жестким образом, но вторгнуться в Гонконг все же пока не решается. Тем не менее, уже звучат заявления о том, что митинги "дали ростки терроризма", а к границам мегаполиса сгоняют военную технику Национальной полиции Китая.

Для того, чтобы снизить градус накала, Штаты отправили в порт Гонконга два военных корабля. Присутствие бойцов США должно было предотвратить наступление китайских силовиков и желание КНР раздавить протестующих. Тем не менее, как утверждают в Вашингтоне, сегодня эсминцам США дали отказ в заходе в гавань.

Чем закончится эпопея, пока не ясно. Власти Китая начали проводить "масштабные учения" в приграничном с Гонконгом Шэнчьжене, а с официальным Пекином ведут переговоры представители многих цивилизованных стран.

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