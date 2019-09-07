Обмен пленными продолжится? Зеленский дал ответ

Обмен пленными продолжится? Зеленский дал ответ

В субботу, 7 сентября, президент Владимир Зеленский рассказал о предстоящих переговорах по освобождению оставшихся узников Кремля.

По словам гаранта, вскоре состоится второй этап обмена пленных , но в ином формате - "всех на всех".

"Думаю, во втором уже этапе мы будем серьезно работать, и мы вернем всех наших людей", - сказал Зеленский.

И тут же добавил, что этот обмен состоится не "через год или два".

"Мы хотим это делать очень быстро... Мы мечтаем и работаем", - подытожил президент.

Напомним, что первый этап обмена вызвал восторг далеко не у всех. В частности, из-за сдачи свидетеля по делу гибели MH17 Владимира Цемаха. Однако Команда Зе успела всех заверить, что показания боевика уже подшиты к делу. К тому же без "ДНРвца" вся сделка могла и вовсе сорваться.

"Допросили и не только перед возвращением. Я не буду называть фамилии европейских лидеров, с которыми мы проговорили время для всех следственных действий. Мы все это сделали. Все, что от нас попросили. Это было сложно. Я боялся, что из-за это может сорваться обмен", - заявил Владимир Зеленский по этому поводу.

Напомним, 7 сентября состоялся обмен в формате "35 на 35" между Украиной и Россией. Рассказываем, как это было.