Нужны новые каналы связи: Зеленский нанял новых лоббистов для дружбы с Трампом

Зеленский снова нанял американских лоббистов

Никогда Владимир Зеленский не пользовался услугами американских лоббистов, но вот опять. Уже во второй раз за этот год президента ловят за использованием компаний из США, которые предоставляют политическое лобби.

Журналисты The New York Times установили тесные контакты ближайшего окружения Владимира Зеленского, которые активизировались после того, как личность нашего президента стала для Дональда Трампа токсичной.

Нормализовать отношения с Белым домом для украинского лидера стало жизненно важным вопросом, поскольку без поддержки США и с русскими бороться не удастся, и кредитов от МВФ можно не получить. Только вот после заигрываний между президентами и фактического шантажа Зеленского Трампом ради получения компромата или уничтожения репутации Джозефа Байдена, над главой Штатов нависла угроза импичмента.

Само собой, Трамп контакты с Зеленским практически оборвал, а отношения между Вашингтоном и Киевом, какк утверждают дипломаты, зашли в тупик.

Теперь же союзники лидера Зе команды активно встречаются с лоббистами, которые имеют тесные связи с администрацией Трампа. Как утверждают журналисты авторитетного издания, Зеленскому нужны новые каналы связи со своим коллегой, а также его расположение.

Причем попытки найти контакт, судя по всему, к неким успехам привели. Об этом может свидетельствовать предварительная договоренность о назначении посла Украины в США, ведь ранее Белый дом отказывался принимать все кандидатуры, предложенные Зе командой.

Напомним, американский президент, как утверждают разведчики и конгрессмены из "Демократической партии", осенью этого года давил на Владимира Зеленского, угрожая остановить материальную помощь Украине, если наши правоохранители не приступят к разбирательству о "коррупционных деяниях сына Байдена". Из-за этого скандала, именуемого "Украинагейтом", к президенту США применили процедуру импичмента. Впрочем, довести ее до конца могут банально не успеть до следующих выборов.