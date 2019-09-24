Нужно Коломойскому: у Зеленского призвали не блокировать уголь "из России"

У Зеленского очень хотят, чтобы уголь "из России" пропустили

Заблокировавший во благо вернувшемуся в Украину олигарху рынок электроэнергии глава парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус выступил против любых попыток заблокировать движение угля, оформленного как купленный в РФ.

Нардеп от "Слуги народа" на своей странице в Facebook без обиняков пояснил, что "российский уголь очень уж нужен" компании "Центрэнерго", которую, де-факто, стал контролировать Игорь Коломойский.

Аргументировал необходимость разблокировать же стоящие во Львовской области вагоны Герус тем, что "уголь не может конкурировать с украинским".

По словам прорвавшегося во власть эксперта Зе команды, в Сосновке находится "высококачественный уголь с золой из российской Кубани, который предназначен для "Центрэнерго":

"Его должны смешивать с углем "Львовуголь" с золой 45%-55% и отправлять на "Центрэнерго", которое принимает уголь с золой 25%. Фактически, этот российский уголь не может самостоятельно поехать на "Центрэнерго". Нельзя туда отправлять и из "Львовугля", но можно смешать и забрать максимально большой объем высокозольного угля "Львовуголь", чтобы отправить на электростанцию".

Пропустить же уголь из России активисты, по мнению Геруса, должны еще и потому, что для страны эти объемы "являются критически необходимыми".

С каких пор для нашего правительства перестало быть зашкваром покупать ископаемые у РФ, Герус, разумеется, не пояснил. Более того, по документам завозимый на "Центрэнерго" уголь только фиктивно числится "русским", а на самом деле на электростанции гоняют "черное золото" из "ДНР".

Как известно, на выходных силовики развалили блокирующих уголь из РФ активистов. В том числе и экс-комбата Семена Семенченко. Были задержаны около 30 человек. Чуть позже их отпустили.