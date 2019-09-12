В Кабмине признались, что Коломойский на встрече с Зеленским выбивал себе преференции

Стала известна причина встречи Коломойского с Зеленским и компанией

Олигарх из Днепра, на которого после избрания Владимира Зеленского президентом Украины буквально посыпались всевозможные блага, официально посетил ОПУ ради войны с другими бизнесменами и улучшения доходов собственного бизнеса.

Де-факто, об этом заявил новоназначенный министр энергетики и охраны окружающей среды Алексей Оржель во время общения с журналистами.

По его словам, во время встречи Коломойского с Зеленским и его окружением обсуждались вопросы демонополизации рынка электроэнергии, а также усиление конкуренции в этой сфере. Примечательно, что силами днепровского деятеля как раз и был сорван переход Украины на конкурирующие условия - так называемый открытый рынок электроэнергии. Выгода Коломойского в этом очевидна: его ферросплавные заводы потребляют уж очень много килоВатт, поэтому любые скидки или колебания тарифов вниз экономят миллионы.

Кроме того, как утверждает Оржель, демонополизировать рынок Зеленский и Коломойский намерены путем раскуркуливания разукрупнения холдинга Ахметова ДТЭК.

- Необходимо, во-первых, стабилизировать рынок, во вторых - договориться о правильных конкурентных инструментах. И если вдруг кто-то из субъектов рынка ведет себя не в соответствии с антимонопольным законодательством, то у нас есть АМКУ, который должен с этим работать. Мы сейчас его обновили, он у нас эффективный. Мы уже видели первый прецедент в виде принудительного разукрупнения Ostchem Дмитрия Фирташа, поэтому я надеюсь, что мы можем продолжать работать с такой логикой.

Напомним, недавно связанные с Игорем Коломойским фирмы вернулись на схемы поставок дизеля для "Укрзализныци".