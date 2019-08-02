Блокада все: после смены руководства "Центрэнерго" начала закупать уголь из "ДНР" (ФОТО)
Новые руководители крупнейшей энергогенирирующей компании "Центрэнерго", поставленные командой Зе сразу после прихода Владимира Зеленского ко власти, тут же принялись за возвращение старых схем, связанных с закупкой угля.
В рамках борьбы с "угольным королем" Виталием Кропачевым, которого многие СМИ называли "смотрящим от Кононенко" в энергетике, генеральным директором "Центрэнерго" поставили Виталия Потапенко. Директором по материально-техническому обеспечению компании стал его кум Александр Уваров.
Именно последний и начал игнорировать закупку угля у государственных шахт, которые находятся на подконтрольной Киеву территории. Вместо этого началось восстановление поставок добытого из "ДНР" угля.
Поэтому на предприятия "Центрэнерго" силами фирмы "Нафта Форс" начали заводить уголь марки Т 0-50, согласно наскоро подписанному договору. "Официально" закупают этот уголь в Кемерово, а отгружают с ООО ГОФ Прокопьевская", что само по себе является зашкваром, ведь раньше у русских уголь этих марок не покупали, обходясь добытым в Украине или приобретенным по скандальной формуле "Роттердам +".