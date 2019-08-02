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Блокада все: после смены руководства "Центрэнерго" начала закупать уголь из "ДНР" (ФОТО)

15:00
"Центрэнерго" начало закупки угля у боевиков "ДНР" - фото 1
"Центрэнерго" начало закупки угля у боевиков "ДНР"

Новые руководители крупнейшей энергогенирирующей компании "Центрэнерго", поставленные командой Зе сразу после прихода Владимира Зеленского ко власти, тут же принялись за возвращение старых схем, связанных с закупкой угля.

В рамках борьбы с "угольным королем" Виталием Кропачевым, которого многие СМИ называли "смотрящим от Кононенко" в энергетике, генеральным директором "Центрэнерго" поставили Виталия Потапенко. Директором по материально-техническому обеспечению компании стал его кум Александр Уваров.

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Именно последний и начал игнорировать закупку угля у государственных шахт, которые находятся на подконтрольной Киеву территории. Вместо этого началось восстановление поставок добытого из "ДНР" угля.

Поэтому на предприятия "Центрэнерго" силами фирмы "Нафта Форс" начали заводить уголь марки Т 0-50, согласно наскоро подписанному договору. "Официально" закупают этот уголь в Кемерово, а отгружают с ООО ГОФ Прокопьевская", что само по себе является зашкваром, ведь раньше у русских уголь этих марок не покупали, обходясь добытым в Украине или приобретенным по скандальной формуле "Роттердам +".

Блокада все: после смены руководства 'Центрэнерго' начала закупать уголь из 'ДНР' (ФОТО) - фото 185323
Конечной станцией, куда привозят уголь якобы "из России", значится Лиман Донецкой области. Но на самом деле "черное золото" гоняют из "ДНР".
Пояснять необходимость закупок угля у оккупантов в "Центрэнерго" могут тем, что его перестали поставлять государственные шахты, а на предприятии якобы начался дефицит угля.
Блокада все: после смены руководства 'Центрэнерго' начала закупать уголь из 'ДНР' (ФОТО) - фото 185324
Только вот нюанс заключается в том, что перевозить уголь должны все те же "Нафта Форсовцы", по крайней мере, в июне этого года между "Центрэнерго" и компанией из Борисполя был заключен соответствующий договор. Но на деле поставки украинского угля прекратились.
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