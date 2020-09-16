Владимир Зеленский Карантин в Украине Александр Юрченко Хасиды Танці з зірками Беларусь война на Донбассе Досье

Новый скандал в "Слуге народа": из-за местных выборов партию покинул нардеп Касай

11:20
Константин Касай вышел из "Слуг народа" - фото 1
Константин Касай вышел из "Слуг народа"

Утром в среду, 16 сентября, депутат-мажоритарщик Константин Касай объявил о своем выходе из партии "Слуга народа". При этом парламентарий в духе Сергея Лещенко и Мустафы Найема остался во фракции и, само собой, сохранит место нардепа.

По словам самого представителя Зе команды, из политсилы он решил уходить из-за того, что его не допустили к отбору кандидатов в депутаты на местных выборах.

Рада провалила поправки в Избирательный кодекс

- Всех представителей "Слуги народа" единолично выбирает председатель Полтавской областной партийной организации Ольга Савченко, - отметил Касай. - Я не согласен с такой ситуацией, поэтому написал заявление о выходе из партии. Заниматься местными выборами не буду, а после них, несмотря на то, кто победит, буду жестко контролировать новую власть в регионе.

Напомним, на местных выборах-2020 украинцам предстоит избрать депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов, в том числе - мэра столицы Украины.

При этом голосования не будет в оккупированном Крыму, а также в ОРДиЛО и прилегающих к ним районах, где, по мнению местных властей, нельзя гарантировать безопасность.

Впрочем, на Банковой очень хотят внести правки в распоряжение ВР и любой ценой сделать возможными выборы на оккупированной части Донбасса. Даже без выхода с захваченных территорий российских войск.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
выборы Местные выборы 2020 Верховна Рада Партия Слуга народа Новости Константин Касай
Без Табу
Другое на тему
Ёсихидэ Суга - новый премьер Японии - фото 1
Японский парламент выбрал нового премьер-министра
10:40
Зеленский похвастался диалогом с Путиным - фото 1
Зеленский в Австрии рассказал о свое жалости из-за "потери отношений" с Россией
08:00
Суд избрал меру пресечения "помощнику" Юрченко - фото 1
Суд избрал меру пресечения "помощнику" Юрченко
Вчера, 19:40
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Мир помнит - фото 1
Гром в раю: Как изменили мир события 11 сентября 2001 года
11 сентября, 12:12
Народе мій, до тебе я ще верну - фото 1
Невольники чести: Почему украинские диссиденты жертвовали собой не напрасно
04 сентября, 10:25
Танки Вермахту на вулицях Львова - фото 1
Перший день війни: Коли Друга світова прийшла до України
01 сентября, 08:30