Новый скандал в "Слуге народа": из-за местных выборов партию покинул нардеп Касай

Константин Касай вышел из "Слуг народа"

Утром в среду, 16 сентября, депутат-мажоритарщик Константин Касай объявил о своем выходе из партии "Слуга народа". При этом парламентарий в духе Сергея Лещенко и Мустафы Найема остался во фракции и, само собой, сохранит место нардепа.

По словам самого представителя Зе команды, из политсилы он решил уходить из-за того, что его не допустили к отбору кандидатов в депутаты на местных выборах.

- Всех представителей "Слуги народа" единолично выбирает председатель Полтавской областной партийной организации Ольга Савченко, - отметил Касай. - Я не согласен с такой ситуацией, поэтому написал заявление о выходе из партии. Заниматься местными выборами не буду, а после них, несмотря на то, кто победит, буду жестко контролировать новую власть в регионе.

Напомним, на местных выборах-2020 украинцам предстоит избрать депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов, в том числе - мэра столицы Украины.

При этом голосования не будет в оккупированном Крыму, а также в ОРДиЛО и прилегающих к ним районах, где, по мнению местных властей, нельзя гарантировать безопасность.

Впрочем, на Банковой очень хотят внести правки в распоряжение ВР и любой ценой сделать возможными выборы на оккупированной части Донбасса. Даже без выхода с захваченных территорий российских войск.