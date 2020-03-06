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Новоназначенного министра заставили извиняться за поддержку Порошенко

09:00
Немчинова заставили извиняться за агрессивную поддержку Порошенко - фото 1
Немчинова заставили извиняться за агрессивную поддержку Порошенко

Перед тем, как рассматривать кандидатуру Олега Немчинова на пост министра Кабмина вместо Дмитрия Дубилета, лидеры Зе команды заставили чиновника извиниться за свои посты в Facebook.

Как утверждает лидер "Слуги народа" Александр Корниенко, новоназначенный Олег Немчинов среди партии монобольшинства сразу же прослыл скандальной личностью.

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Причиной тому послужили респосты Немчинова во время президентской кампании. Так, он среди прочего опубликовал на своей странице в соцсети новость о выступлении комика Зеленского, в которой его называли "кумиром быдла".

Новоназначенного министра заставили извиняться за поддержку Порошенко - фото 196878

Более того, Немчинов после выборов президента участвовал в праймериз в избирательный список партии "Европейская солидарность".

Из-за этих двух фактов в своей биографии будущему министру и пришлось извиняться перед адептами Зеленского:

"Мы поговорили о той информационной ситуации, которая сегодня произошла, мы нашли понимание с министром", - отметил Корниенко.

Напомним, 4 марта на внеочередном заседании Верховной Рады президент Украины Владимир Зеленский попросил рассмотреть вопрос увольнения премьер-министра Алексея Гончарука. Отставку премьер-министра поддержали 353 нардепа.

В тот же день нардепы проголосовали за назначение нового состава Кабмина. Немчинов оказался в списке, предложенном "Слугами народа", на месте Дмитрия Дубилета.

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Олег Немчинов Партия Слуга народа Александр Корниенко Кабмин Владимир Зеленский Новости
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