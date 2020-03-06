Новоназначенного министра заставили извиняться за поддержку Порошенко

Немчинова заставили извиняться за агрессивную поддержку Порошенко

Перед тем, как рассматривать кандидатуру Олега Немчинова на пост министра Кабмина вместо Дмитрия Дубилета, лидеры Зе команды заставили чиновника извиниться за свои посты в Facebook.

Как утверждает лидер "Слуги народа" Александр Корниенко, новоназначенный Олег Немчинов среди партии монобольшинства сразу же прослыл скандальной личностью.

Причиной тому послужили респосты Немчинова во время президентской кампании. Так, он среди прочего опубликовал на своей странице в соцсети новость о выступлении комика Зеленского, в которой его называли "кумиром быдла".

Более того, Немчинов после выборов президента участвовал в праймериз в избирательный список партии "Европейская солидарность".

Из-за этих двух фактов в своей биографии будущему министру и пришлось извиняться перед адептами Зеленского:

"Мы поговорили о той информационной ситуации, которая сегодня произошла, мы нашли понимание с министром", - отметил Корниенко.

Напомним, 4 марта на внеочередном заседании Верховной Рады президент Украины Владимир Зеленский попросил рассмотреть вопрос увольнения премьер-министра Алексея Гончарука. Отставку премьер-министра поддержали 353 нардепа.

В тот же день нардепы проголосовали за назначение нового состава Кабмина. Немчинов оказался в списке, предложенном "Слугами народа", на месте Дмитрия Дубилета.