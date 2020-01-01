Новый год 2020 Обмен пленными Владимир Зеленский

Новогодняя ночь в Брюсселе обернулась жуткой вакханалией

16:30
Новый год по-бельгийски - фото 1
Новый год по-бельгийски / rtbf.be

Празднование наступления нового 2020 в столице Бельгии Брюсселе быстро вышло из-под контроля и обернулось массовыми беспорядками.

Решив, что фейерверки - для слабаков, бельгийские отчаянные головы только в течение новогодней ночи в бельгийской столице сожгли около 20 автомобилей и один скутер.

Также пожарным пришлось ликвидировать несколько пожаров, вызванных поджогами мусорных баков.

О мотивации поджигателей местные СМИ не сообщают. Зато информируют о реакции властей - бельгийские правоохранители провели 185 административных и 26 судебных арестов.

"Это впечатляющие цифры, но полиция быстро вмешалась в очень разных местах. Проблемы в одном из районов не успели набрать обороты. У нас сложилось впечатление, что нам удалось не допустить ухудшения ситуации до уровня прошлого года ", – сказал представитель полиции Брюсселя Оливье Слосс.

Не обошлось в новогоднюю ночь в Брюсселе и без пострадавших.

Так, в одном из районов незначительные ранения получили две полицейских, которые смогли продолжить работу после оказания им помощи.

Кроме того, неизвестный получил ножевое ранение на станции Беккант около 2 ночи, его состояние тяжелое.

Также неизвестные забросали камнями один из трамваев, разбив в нем все окна, на площади Сен-Пьер был разрушен автобусную остановку.

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Новый год 2020 Бельгия Брюссель Новости Мир
Европейская правда
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