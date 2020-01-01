Новый год 2020 Обмен пленными Владимир Зеленский

Попытка зажечь салют едва не стоила жизни украинцу

15:00
Не все салюты одинаково полезны - фото 1
Не все салюты одинаково полезны

В новогоднюю ночь ждешь в основном хорошего и не ожидаешь подвоха. А они, к сожалению, случаются.

Ночью 1 января 2020 в в реанимационное отделение Житомирской областной больницы со страшными травмами - ожогами лица, переломами черепа и кости правого глаза поступил 40-летний житель с. Николаевка Емильчинского района. Об инциденте сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Причиной столь серьезных повреждений стало банальное желание "весело встретить Новый год".

Нкануне во время празднования Нового года в сельском клубе мужчина зажег салют, от чего последний резко взорвался. И сделал то, что сделал.

Очевидцы происшествия, к счастью, не растерялись и сразу же вызвали врачей, которые госпитализировали пострадавшего.

Мужчина был госпитализирован и в настоящее время его жизни ничего не угрожает.

Отметив, что после начала военной агрессии России против Украины в Киеве и других городах нашей страны салюты были объявлены вне закона. Однако запрет этот был в основном формальным - салюты как запускали, так и запускают. Правда, иногда это оборачивается неприятностями. Наиболее известный случай имел место в 2013 году с киевским бизнесменом-политиком Александром Пабатом, который в результате неосторожного поведения с фейерверками лишился зрения.

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