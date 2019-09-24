Новое руководство МОЗ заблокировало работу ведомства, желая уволить "команду Супрун"

Новое руководство МОЗ срывает работу и стопорит реформу

Следовавшие заветам Михаила Радуцкого депутаты избрали министра здравоохранения, чья команда готова на все для избавления от входивших в старую команду чиновников. Не гнушаются даже оказанием прямого давления и блокировкой работы всего МОЗ.

Об этом заявили сами работники министерства, которые утверждают, что новое руководство без малого "ставит под угрозу продолжение реформы охраны здоровья в Украине".

В открытом письме премьер-министру Алексею Гончаруку специалисты директоратов и госслужащие различных отделов МОЗ пожаловались, что новые руководители проводят именно политические репрессии.

"Для того, чтобы вам предложили уволиться "по-хорошему", достаточно просто иметь собственное мнение и силу, защищать закон и изменения, которые должны украинцы почувствовать на себе как можно скорее. Нам прямо говорят, что теперь надо работать "по понятиям", - отметила Ирина Литвоченко, одна из пострадавших от рук Зоряны Черненко и ее коллег. - Украинцы имеют право знать, что действия руководства внутри министерства кардинально отличаются от того, что попадает в публичные заявления. В последние три недели работа практически парализована, так как руководство не выполняет многие пункты своей работы. Мы не держимся за свои должности. Мы не ставим условия: с этим руководителем мы будем работать, а с этим – нет. Мы готовы работать с тем руководством, которое придерживается законодательства, работает прозрачно и будет брать на себя ответственность и далее внедрять медицинскую реформу".

Письмо к премьер-министру подписали более 40 человек-работников министерства. Впрочем, их попытка спасти реформы Супрун вскоре будет забыта, поскольку Гончарук, как известно, избрал не путч, а обещанный Радуцким "х*й в жопу".

Напомним, уже уволенная силами Зе команды Уляна Супрун предрекала, что ставленники рыгов будут заниматься отменой медреформы.