Супрун заявила о преследовании ГБР. Раскрыты детали

Супрун заявила о прессинге ГБР. Раскрыты детали

Экс-глава МОЗ Уляна Супрун заявила о преследовании членов своей команды следователями ГБР.

Об этом она написала в Facebook.

"Недавно сообщала, что против членов нашей команды скорее всего готовят сфабрикованные уголовные производства. И вот Государственное бюро расследований не замедлило. ГБР открыло уголовное производство против Министерства здравоохранения Украины. Дело открыто из-за невыполнения решения суда об (очередном) восстановлении Екатерины Амосовой в должности ректора медуниверситета им. Богомольца”, - заявила Супрун и напомнила, что Амосова неоднократно обращалась в суд и даже пыталась проникнуть в университет силой.

Но безуспешно. В ответ преподаватели ВУЗа проголосовали за назначение новым ректором Юрия Кучина, однако тот еще не приступил исполнению своих обязанностей.

"Сообщество университета уже истощено регулярными попытками Амосовой вернуться к потокам и удовлетворить свои властные амбиции. Нужно дать новоизбранному ректору возможность начать выполнять свои обязанности, а сотрудникам университета сфокусироваться на качественной подготовке студентов", - подчеркнула экс-глава МОЗ.

Напомним, Супрун обвинила Авакова во лжи. Замешаны наркотики.