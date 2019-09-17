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Супрун заявила о преследовании ГБР. Раскрыты детали

17:00
Супрун заявила о прессинге ГБР. Раскрыты детали - фото 1
Супрун заявила о прессинге ГБР. Раскрыты детали

Экс-глава МОЗ Уляна Супрун заявила о преследовании членов своей команды следователями ГБР.

ОПЗЖ и Батькивщина отменят медреформу - Супрун

Об этом она написала в Facebook.

"Недавно сообщала, что против членов нашей команды скорее всего готовят сфабрикованные уголовные производства. И вот Государственное бюро расследований не замедлило. ГБР открыло уголовное производство против Министерства здравоохранения Украины. Дело открыто из-за невыполнения решения суда об (очередном) восстановлении Екатерины Амосовой в должности ректора медуниверситета им. Богомольца”, - заявила Супрун и напомнила, что Амосова неоднократно обращалась в суд и даже пыталась проникнуть в университет силой.

Супрун заявила о преследовании ГБР. Раскрыты детали - фото 187935

Но безуспешно. В ответ преподаватели ВУЗа проголосовали за назначение новым ректором Юрия Кучина, однако тот еще не приступил исполнению своих обязанностей.

"Сообщество университета уже истощено регулярными попытками Амосовой вернуться к потокам и удовлетворить свои властные амбиции. Нужно дать новоизбранному ректору возможность начать выполнять свои обязанности, а сотрудникам университета сфокусироваться на качественной подготовке студентов", - подчеркнула экс-глава МОЗ.

Супрун заявила о преследовании ГБР. Раскрыты детали - фото 187936

 

Напомним, Супрун обвинила Авакова во лжи. Замешаны наркотики.

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Уляна Супрун Министерство здравоохранения Национальный медуниверситет имени Богомольца ГБР Новости Украина
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