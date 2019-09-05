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ОПЗЖ и Батькивщина отменят медреформу - Супрун

16:30
Батькивщина и регионалы отменят медреформу - Супрун - фото 1
Батькивщина и регионалы отменят медреформу - Супрун

Экс-глава МОЗ Уляна Супрун обвинила Батькивщину и ОПЗЖ в попытке отменить медреформу.

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О своих опасениях экс-министр написала в Facebook.

"Представители партии регионалов "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) и "Батькивщина" пытаются нанести непоправимый вред жизнью миллионов украинский. Для этого в Верховной Раде Украины они зарегистрировали соответствующие законопроекты", - заявила Супрун и рассказала, какие мотивы преследуют ее противники.

ОПЗЖ и Батькивщина отменят медреформу - Супрун - фото 187160

"Для агентов Кремля и регионалов главной целью является подрыв национальной безопасности и сохранение возможности вручную контролировать потоки средств налогоплательщиков. Поэтому строить в Украине эффективную модель вроде британской нельзя ни в коем случае", - сказала Супрун.

ОПЗЖ и Батькивщина отменят медреформу - Супрун - фото 187161

Действительно ли кто-то угрожает наследию Супрун? Ведь не факт, что упомянутые законопроекты поддержит "Слуга народа", хотя та и вправду собирается пересмотреть некоторые аспекты медрефоры.

К тому же глава МОЗ Зоряна Скалецкая пообещала продолжить старый курс, проложенный пани Уляной.

Напомним, Супрун обвинила Авакова во лжи. Замешаны наркотики.

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Уляна Супрун Батьківщина Оппозиционная платформа - За життя Новости Украина
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