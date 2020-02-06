Новиков, сбегай с села: Зеленский заговорил о нужности результатов по громким делам

Зеленский ждет от Авакова результатов

В четверг, 6 февраля, президент Украины в очередной раз вспомнил о том, что мусора совершенно не продвинулись в раскрытии затрагивающих общественность уголовных дел и заявил, что народ ждет реальных результатов.

Сегодня Владимир Зеленский рассказал о том, что для оценки эффективности Авакова "нужно немного подождать", а сам он надеется на то, что "временный министр" вскоре покажет результат.

- Вы знаете, что есть очень много резонансных дел, которые волнуют общество. Мы ждем результатов реальных: не на словах, а действенных. И Шеремет, и Гандзюк, и другие такие очень громкие уголовные дела. Поэтому давайте подождем - нужен результат, - заявил глава государства.

Подобные заявления глава МВД Арсен Аваков уже неоднократно слышал еще от Петра Порошенко. Не первый раз такие тезисы повторяет и сам лидер Зе команды.

еизменным в этой схеме остается тенденция к тому, что сразу после призывов главы государства предоставить обществу ответы на интересующие его вопросы, мусора тут же задерживают первых попавшихся людей, на которых пытаются повесить все преступления. Так, когда Петр Порошенко рассказывал о том, что раскрытие дела Гандзюк является делом чести, менты схватили жителя Херсона Николая Новикова. Правда, у него было железобетонное алиби, но это не мешало лично Авакову рассказывать о том, какую "глобальную работу проделали следователи". В итоге же Новикова отпустили, но лишь благодаря активистам и адвокатам, а также невмешательству властей в судебное разбирательство.

Крайний раз пафосные речи президента привели к посадке Юлии Кузьменко, Андрея Антоненко и Яны Дугарь по делу об убийстве Шеремета. С миллионом проколов, противоречащими друг другу экспертизами и отсутствием мотива, мусора упаковали подозреваемых. Только вот выйти на свободу при всей очевидности отсутствия вины им не удается - судьи взялись за дело с политической точки зрения, поэтому отказываются рассматривать показания свидетелей и не прислушиваются к десяткам готовых взять обвиняемых на поруки.

Что сможет учудить Аваков на этот раз, когда ему снова поставили условие обеспечить раскрытие громкого дела, остается только догадываться. А Николаю Новикову лучше уехать из села вместе с двумя-тремя свидетелями.