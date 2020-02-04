У Рябошапки дали ментам ещё четыре месяца на разбирательство с делом Шеремета

08:00 04 февраля,

Прокуроры не хотят сворачивать дела против Кузьменко и Антоненко

В Офисе генерального прокурора решили продлить срок досудебного расследования по делу об убийстве гражданина России и журналиста Павла Шеремета.

Повязанные в деле прокуроры посчитали, что мусорам могло быть мало четырёх лет работы над производством, в ходе которых они не нарыли абсолютно никаких прямых улик против обвиняемых, зато насуетить множество противоречивых экспертиз и посадили в СИЗО, судя по всему, совершенно не причастных к преступлению людей.

Теперь же аваковским подчиненным дали время до апреля, а за эти несколько месяцев они должны нарыть доказательства и подготовить материалы для передачи в суд. Об этом заявил прокурор Сергей Зузак, который все же не пошёл против линии силовиков и обьявил, что "закрывать производство по обвинительному акту ещё рано".

- Следствию нужно провести дополнительные экспертные исследования, эксперименты и допросы, - подчеркнул прокурор.

Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева взорвали машину руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет. Взрывом журналисту почти полностью оторвало ногу: он погиб на месте.

Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил подтвердил первоначальную версию следствия: имела место детонация взрывного устройства. Пятый президент Петр Порошенко поручил правоохранителям немедленно расследовать убийство журналиста. С 24 июля 2018 г. полиция засекретила все решения судов в деле об убийстве работника СМИ.

12 декабря 2019 г. полиция озвучила результаты расследования. По версии правоохранителей, убийство Шеремета организовала и спланировала "преступная группа, состоявшая из ветеранов АТО". Лидером ее менты почему-то решили считать Андрея Антоненко, который, как свидетельствуют экспертизы из уголовного дела, не совсем-то и подходит под описание заснятых камерами наблюдения исполнителей. По крайней мере, только в одной экспертизе указано, что сходство "Риффмастера" с отображенным на видео человеком "условно-достаточное". В психологической экспертизе указана идентичность подозреваемого с убийцей, а в портретной специалисты пришли к выводу, что на записи не Антоненко.

Военнослужащая Яна Дугарь, которой полицейские шьют соучастие в преступлении, вообще не была в Киеве в даты подготовки убийства Шеремета. А волонтер и детский хирург из "Охматдета" Юлия Кузьменко переписывалась в Facebook в вечер закладки взрывного устройства, хотя менты говорят, что ее телефон был выключен. Более того, в момент подрыва взрывчатки она находилась в больнице.