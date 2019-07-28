Суд по требованию отлученной от бабла фирме заморозил поставки питания в ВСУ

Отлученным от бабла подрядчикам не нравится новая система питания ВСУ

На Вооруженные силы Украины за последние несколько месяцев навалилось сразу несколько печальных испытаний. Сначала ГБР под заказ Портнова прибрало к рукам 11 тысяч новеньких бронежилетов, да еще и заблокировала раздачу зимнего обеспечения. Теперь ВСУ через суд нахлобучила еще одна мутная компания.

Касается провал ВСУ перехода половины личного состава защитников Украины на новую систему питания.

16 июля Окружной админсуд Киева рассмотрел иск одной из мутных фирм, которую в рамках реформирования системы питания отлучили от жирных контрактов, и отменил приказ министерства обороны о проведении реформы питания в частях ВСУ.

Судья ОАСК Алена Мазур указала в вердикте, что действие приказа Министерства обороны Украины "О переходе воинских частей (учреждений, заведений) Вооруженных сил Украины на систему продовольственного обеспечения по применению каталога продуктов питания в 2019 году" №90, принятого 3 апреля этого года, нужно приостановить.

Фактически такое решение означает, что из-за судебного решения половина еще не перешедших на новые стандарты питания бригад будут по-прежнему жевать тушенку с коровьими щеками и хрящами. Как минимум до начала 2020-го, поскольку в этом году проводить торги с тендерами на закупки для армии уже могут не успеть.

Так что новый приказ о переходе на стандарты НАТО в питании должен будет подписать уже новый министр обороны. Если захочет.