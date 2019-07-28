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Суд по требованию отлученной от бабла фирме заморозил поставки питания в ВСУ

19:00
Отлученным от бабла подрядчикам не нравится новая система питания ВСУ - фото 1
Отлученным от бабла подрядчикам не нравится новая система питания ВСУ

На Вооруженные силы Украины за последние несколько месяцев навалилось сразу несколько печальных испытаний. Сначала ГБР под заказ Портнова прибрало к рукам 11 тысяч новеньких бронежилетов, да еще и заблокировала раздачу зимнего обеспечения. Теперь ВСУ через суд нахлобучила еще одна мутная компания.

Касается провал ВСУ перехода половины личного состава защитников Украины на новую систему питания.

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16 июля Окружной админсуд Киева рассмотрел иск одной из мутных фирм, которую в рамках реформирования системы питания отлучили от жирных контрактов, и отменил приказ министерства обороны о проведении реформы питания в частях ВСУ.

Судья ОАСК Алена Мазур указала в вердикте, что действие приказа Министерства обороны Украины "О переходе воинских частей (учреждений, заведений) Вооруженных сил Украины на систему продовольственного обеспечения по применению каталога продуктов питания в 2019 году" №90, принятого 3 апреля этого года, нужно приостановить.

Суд по требованию отлученной от бабла фирме заморозил поставки питания в ВСУ - фото 185041

Фактически такое решение означает, что из-за судебного решения половина еще не перешедших на новые стандарты питания бригад будут по-прежнему жевать тушенку с коровьими щеками и хрящами. Как минимум до начала 2020-го, поскольку в этом году проводить торги с тендерами на закупки для армии уже могут не успеть.

Так что новый приказ о переходе на стандарты НАТО в питании должен будет подписать уже новый министр обороны. Если захочет.

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