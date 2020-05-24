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Коронавирус быстро распространяется по Украине

10:00
Карантин ослабляют, а количество больных растет - фото 1
Карантин ослабляют, а количество больных растет

Хотя официальная статистика и свидетельствует о фиксированном росте количества больных COVID-19, графики заболеваемости все равно говорят об отсутствии какого-либо "плато", о котором еще месяц назад объявлял главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

За минувшие сутки в лабораториях было зафиксировано 406 новых случаев заражения китайским коронавирусом, а общее количество людей, у которых медики официально выявили болезнь, приблизилось к 21 тысяче - 20986.

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Всего же даже те цифры, которые на самом деле выявляют и обнародуют в МОЗ, не выглядят утешительными: количество заболевших весьма заразной инфекцией постоянно растет. Причем, как уже стало традицией с момента выявления первых зараженных, статистика увеличивается строго фиксированно. Связано ли это с тем, что на самом деле лаборатории проводят примерно одинаковое количество тестов, или с тем, что в МОЗ планируют не отслеживать и не показывать реальной картины людям, неизвестно.

Но "плато Ляшко", как бы не пытались власти успокоить людей, все равно продолжает выглядть как растущая экспонента.

Коронавирус быстро распространяется по Украине - фото 200455

"За минувшие сутки выздоровели 179 пациентов. Умерли 12, - отметили в центре общественного здоровья. - Всего с момента начала пандемии скончались 617 человек. 7108 выписаны".

Примечательно, что не смотря на рост количества зараженных, власти идут на отмену карантинных ограничений. При этом народ на какие-то санитарные нормы уже давно забил. Период массового игнорирования людьми необходимости поберечься закончился примерно после обнародования расследования команды "Бигус.инфо" о работающем ресторане Николая Тищенко "Велюр". Правда, и до этого люди находились на грани, не понимая, почему им запрещают работать даже в случае возможности придерживаться норм, а всевозможным представителям крупного бизнеса типа "Эпицентра" разрешают косить бабло, хотя никаких ограничений ни в одном магазине компании не придерживались.

Кроме того, в обществе достаточно людей, считающих, что "коронавирус придуман" и является результатом "заговора мирового правительства". Отрицающие существование болезни антипрививочники, адепты плоской Земли, прихожане УПЦ МП и прочие безумцы несут опасность для окружающих.

Выхода из карантина жаждут и члены Кабмина, благодаря которым в бюджете Украины - шаром покати.

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