Капитуляция на марше: Украина подписала документ, в котором признает "ДНР" и "ЛНР"

Боевиков делают полноценными участниками переговоров с согласия украинских властей

Пока власти сознательно сеют панику из-за пандемии китайского коронавируса, Зе команда и назначенные президентом переговорщики ведут страну к глобальному поражению в войне с русскими.

Об этом свидетельствуют и возможные договорняки главы ОПУ Андрея Ермака с куратором квазиреспублик от Кремля Дмитрием Козаком, о встрече которых на Банковой замалчивают, и всевозможные "площадки примирения" от Сергея Сивохо, и намерения "Слуг народа" отменить языковой закон.

Теперь же в ходе очередной встречи Трехсторонней контактной группы представители Украины подписали документ, которым наша страна фактически признает и существование "республик", и, что еще хуже, делает Россию не стороной конфликта, а его сторонней наблюдательницей.

Так, 11 марта в ТКГ было зафиксировано соглашение о создании некоего органа, который подразумевает субъектность оккупированных территорий, а не причастность их к Украине. РФ же в нем наделена статусом гаранта наблюдателя наравне с ОБСЕ, Францией и Россией.

Окончатально же решение группы о создании Консультативного совета будет подписано 25 марта 2020 года.

"Основной задачей Совета является осуществление диалога, консультаций и выработка предложений по проектам политических и правовых решений по урегулированию конфликта в соответствии с Комплексами мер, в том числе относительно проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины", - сказано в документе.

Фактически же "ДНР" и "ЛНР" будут выбирать своих представителей для ведения прямых переговоров с официальным Киевом, а Путин и компания больше не будут значиться агрессорами и участниками конфликта.