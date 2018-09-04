Невольники чести: Почему украинские диссиденты жертвовали собой не напрасно

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Народе мій, до тебе я ще верну / Сайт о. Сергія Прудка

Без Табу вновь публикует свой материал 2016 года, посвященный Василю Стусу - выдающемуся украинцу и его мечте, которая стала реальностью.

4 сентября 1985 года после голодовки в карцере Лагере Пермь-36 умер Василь Стус.

Очередная годовщина насильственной по своей сути смерти Василя Стуса дала повод обратить внимание на нечто нелицеприятное. Многие люди, имеющие честь быть гражданами Украины, всё ещё испытывают трудности с адекватным восприятием не только реальности, но и событий прошлых лет. Некоторым в этом плане особенно трудно, ведь они долго и нудно готовились к счастливой, по их мнению, жизни в одной стране, но одним прекрасным утром проснулись в другой. И желания привыкать к этой самой другой стране у них нет ни малейшего.

Для представителей биологического вида soveticus vulgaris Стус и его товарищи по несчастью как были, так и остались социальным мусором, бесполезными идиотами, которые однажды не захотели жить в прекрасной стране с колбасой за 2.20, водкой за 3.62 и копеечными коммунальными услугами. О том, что заседающие в Кремле геронтократы (на этом месте должна быть загадка про четыре зуба и сорок ног, но её не будет) всеми силами пытались придушить в огромной стране даже не инакомыслие, а желание думать не пищеварительной системой, но головой, мечтающие о сильной руке предпочитают не вспоминать. Мол, зато нам жилось хорошо, на зарплату в восемьдесят рублей вон как можно было жировать! И никто из них почему-то не задумывается о главном: в действительно цивилизованной стране за аналогичный труд можно было бы получать гораздо больше, нежели восемьдесят рублей. Но колбаса, как известно, наше всё, поэтому извините и подвиньтесь.

Удивляет и одновременно печалит то, что подобное мнение по поводу украинских диссидентов имеют в том числе люди, неразрывно связанные с украинской культурой и говорящие на украинском же языке. Немало подобных персонажей в разные времена доводилось встречать не столько среди типичных колхозников, но и среди представителей провинциальной интеллигенции. Одна престарелая учительница математики из глухого села вообще как-то высказалась на диво радикально: "И коровы были, и свиньи были, и огороды свои заводить разрешали, и деньги живые платили вместо учёта трудодней (важнейшая ремарка, между прочим)… Даже американцы не лезли сюда и не указывали, кого выбирать и сколько брать в долг! Ну что этим вшивым богемным (интересно, где она подсмотрела вообще это словечко?) горожанам надо было ещё для полного счастья?". И ведь таких престарелых матрон, как и их верных муженьков, ныне не сотни и даже не тысячи.

Не сумевшим перестроиться советским гражданам, бережно хранящим память об учёте трудодней, никогда не понять некоторых вещей. Во-первых, педагоги, юристы, медики и учёные, которых среди диссидентов было на самом деле большинство – никакая не богема. Возможно, и учительница математики из глухого села прекрасно это понимала (в ином случае в представители богемы пришлось бы записывать себя), но как же не козырнуть перед собеседником красивым словечком? Во-вторых, в жизни не бывает вещей и событий, которые проходят абсолютно бесследно. В-третьих, без этих отнюдь не символических жертв такого государства, как Украина, могло бы, наверное, и не быть. Но кого волнует судьба Украины, если сейчас плохенькая варёная колбаса с минимальным содержанием мяса стоит не просто сакральные 2.20, а два доллара двадцать центов за килограмм? И это при нынешнем-то курсе!

Из-за таких вот прожорливых любителей халявы, в том числе - крайне негативно влияющих на умы молодого поколения, и девальвировались многие правильные, в общем-то, вещи. Сейчас, например, совершенно искренне принято считать диссидентом Анатолия Шария – махрового украинофоба и кремлёвского агента, который спрятался за границей от кровавой хунты и пытается преимущественно мелко гадить этой самой хунте в кашу. На гневные вопросы следует одинаковый зачастую ответ: Шарий – диссидент, поскольку противостоит негодяям, которые сделали доллар по 27 и хотят отменить льготный проезд в транспорте (забавно, что поклоняются беглому шуту не только вечные комсомольцы, но и редакция одного уважаемого вроде бы интернет-ресурса, члены которой во время ликвидации комсомола преимущественно под стол пешком ходили).

Те же самые «людишки» абсолютно не краснеют, объясняя причину своего нежелания голосовать за Вячеслава Черновола 1 декабря 1991 года – он, дескать, слишком активно боролся с действующей властью, а лучшие драконы ведь получаются из победителей драконов…. Бузина – выдающийся писатель, Веремий – героический журналист, Повалий – ум, честь и совесть украинской культуры и далее по списку. Боже, до чего мы вообще докатились?

В сложившейся ситуации остаётся надеяться лишь на молодое поколение, которое наконец-то будут учить по новым лекалам и измерять уровень знаний новыми мерилами. Но когда победительница очередного национального конкурса красоты не может назвать фамилию премьер-министра и считает Станиславского то ли выдающимся телеведущим, то ли каким-то другим неведомым зверем, хочется обнять ближайший монитор и выдавливать из себя смех сквозь слёзы. Это, однако, не отменяет того, что диссиденты вроде Василя Стуса жертвовали своими судьбами и жизнями совершенно не напрасно.

Виталий Могилевский, Без Табу