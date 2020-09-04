Оформленная на Оксану Марченко фирма поставляет топливо в оккупированный Крым

Марченко обходит санкции США и помогает русским

О том, что официально ставшая самой богатой женщиной Украины жена Медведчука фактически помогает оккупантам, известно уже давно. Журналисты постоянно находят новые факты коллаборации главаря ОПЗЖ и его супруги с российскими террористами.

На этот раз работники проекта "Схемы" выявили, что российский Новошахтинский завод нефтепродуктов, который Медведчук переписал на Оксану Марченко из-за боязни попадания под санкции, занимает поставками продукции на оккупированный полуостров.

В схеме участвуют многочисленные компании-дилеры из РФ. Как выяснили журналисты-расследователи, фактической подтверждение работы Марченко-Медведчука на оккупантов подтвердили компании "ЮЛК-Альянс", "Стройпроминвест" и ТК "Югдизель", которые продают продукцию завода в Крым.

Топливо поставляют на оккупированный полуостров бензовозами.

Более того, нефтепродукты с завода поставляют в США, где кум Путина как раз и находится в "черном списке". Но чтобы обходить санкции договоря заключаются через фирму-посредника одного из депутатов нелегитимной госдумы.

Доказательства того, что Марченко является официальной владелицей предприятия из Ростовской области, сказано в декларации главаря "Оппозиционной платформы - За жизнь".