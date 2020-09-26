Нетаньяху возит сумки с грязным бельем для стирки в Белом доме

Нетаньяху возит сумки с грязным бельем для стирки в Белом доме

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху возит сумки с грязным бельем для стирки в американском Белом доме.

Об этом сообщает 5.ua со ссылкой на The Washington Post.

В Белом доме действует норма, согласно которой иностранные политики, прибывшие туда с официальным визитом, имеют право сдать свои вещи в стирку. Как оказалось, этой услугой почти никто не пользуется. Исключением из этого правила является Биньямин Нетаньяху, не пропускающий возможности бесплатно простирнуть своем белье.

По факту, - утверждает источник, - Нетаньяху единственный, кто привозит с собой "настоящие чемоданы с грязными вещами" и "после нескольких поездок стало понятно, что это было намеренно".

Что говорит Израиль?

Израиль называет подобные обвинения абсурдными, признавая при этом, что ранее в адрес политика уже звучали подобные обвинения.

Так, в 2019 г. а Нетьянаху во время однодневной поездки в Португалию взял с собой 11 чемоданов, предположительно с грязными вещами. В офисе премьера тогда возразили, что там находятся лишь вещи необходимые для офисной работы.

И это еще не все. В 2016 году Нетаньяху подал в суд на собственный офис и генерального прокурора Израиля, не желая допустить публикацию счетов за прачечную. Заслушав стороны процесса, Фемида встала на сторону израильского премьера.