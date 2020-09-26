Владимир Зеленский Карантин в Украине Александр Юрченко Крушение Ан-26 Беларусь война на Донбассе Досье

Нетаньяху возит сумки с грязным бельем для стирки в Белом доме

18:00
Нетаньяху возит сумки с грязным бельем для стирки в Белом доме - фото 1
Нетаньяху возит сумки с грязным бельем для стирки в Белом доме

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху возит сумки с грязным бельем для стирки в американском Белом доме.

Зеленская узрела "чудовищ" с женой Нетаньяху – яркие ФОТО

Об этом сообщает 5.ua со ссылкой на The Washington Post.

В Белом доме действует норма, согласно которой иностранные политики, прибывшие туда с официальным визитом, имеют право сдать свои вещи в стирку. Как оказалось, этой услугой почти никто не пользуется. Исключением из этого правила является Биньямин Нетаньяху, не пропускающий возможности бесплатно простирнуть своем белье.

По факту, - утверждает источник, - Нетаньяху единственный, кто привозит с собой "настоящие чемоданы с грязными вещами" и "после нескольких поездок стало понятно, что это было намеренно".

Что говорит Израиль?

Израиль называет подобные обвинения абсурдными, признавая при этом, что ранее в адрес политика уже звучали подобные обвинения.

Так, в 2019 г. а Нетьянаху во время однодневной поездки в Португалию взял с собой 11 чемоданов, предположительно с грязными вещами. В офисе премьера тогда возразили, что там находятся лишь вещи необходимые для офисной работы.

И это еще не все. В 2016 году Нетаньяху подал в суд на собственный офис и генерального прокурора Израиля, не желая допустить публикацию счетов за прачечную. Заслушав стороны процесса, Фемида встала на сторону израильского премьера.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Биньямин Нетаньяху Израиль США Новости Мир
5.ua
Другое на тему
Из Ан-26 достали черные ящики: Все подробности - фото 1
Из Ан-26 достали черные ящики: Все подробности
20:50
Гибель Ан-26: Членам семей погибших выплатят компенсации - фото 1
Гибель Ан-26: Членам семей погибших выплатят компенсации
19:30
Зеленский приостановил полеты Ан-26 в Украине - фото 1
Зеленский приостановил полеты Ан-26 в Украине
16:30
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Мир помнит - фото 1
Гром в раю: Как изменили мир события 11 сентября 2001 года
11 сентября, 12:12
Народе мій, до тебе я ще верну - фото 1
Невольники чести: Почему украинские диссиденты жертвовали собой не напрасно
04 сентября, 10:25
Танки Вермахту на вулицях Львова - фото 1
Перший день війни: Коли Друга світова прийшла до України
01 сентября, 08:30